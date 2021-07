Durante su entrevista en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como aspirante a permanecer en el cargo, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Marcos Antonio Cruz García, negó que a lo interno de ese órgano haya problemas por las decisiones que ha tomado desde noviembre cuando asumió el cargo tras la renuncia de Román Jáquez.

Cruz García se defendió cuando Miriam Germán Brito, procuradora general de la República y miembro del CNM, le preguntó cómo él cree pertinente abordar y resolver “la cantidad y la intensidad de los problemas que a lo interno han surgido en el tribunal” que preside.

A esto, el titular del TSE, quien quiere seguir en el puesto, respondió que esa es una situación que sólo se ha vertido en los medios de comunicación, tras asegurar que en esa corte nunca ha habido problemas jurisdiccionales que conduzcan al mal manejo.

“De hecho, el ambiente en el Tribunal Superior Electoral dentro es de mucho trabajo permanentemente y tanto, que en la parte jurisdiccional no ha habido fricción de ninguna naturaleza", sostuvo.

"Las situaciones que hemos abordado, ninguna de ellas prácticamente ha generado, excepto una recientemente, un voto disidente en el marco de lo que la ley permite. En la parte jurisdiccional nunca ha habido problema”, continuó.

Agregó que en lo que sí han surgido algunas diferencias es en la parte administrativa por decisiones que ha tomado en ahorros de gastos corrientes, operativos y material gastable.

“Desde el punto de vista de equipo es una experiencia que traemos desde el sector privado. Hemos trabajado siempre en equipo. De hecho, el personal recibió por primera vez invitaciones para tener reuniones con cierta frecuencia, de tal manera que explicamos nuestro estilo de trabajo. Hemos eliminado todo lo concerniente a las actas de rectificación del estado civil que venían pendiente desde el 2019 y al día de hoy, estamos al día y hemos trabajado el 85 % de todo el 2021 y eso solamente se logra con un trabajo de equipo”, expresó Cruz García.

No conforme con su respuesta, Germán Brito le comentó que si efectivamente se trató de una situación que existía solo en los medios, lo pertinente era que hiciera las aclaraciones de lugar ante los medios de comunicación.

El presidente del TSE refutó a la magistrada procuradora diciéndole que hizo la aclaración en los medios de comunicación con cosas puntuales.

Develó que a su llegada al tribunal recibió de alguna manera cierta oposición y resistencia, tal vez por asuntos de aspiraciones internas, a la que prefirió no dedicarle importancia por considerar que “en ese momento no correspondía desgastarnos en eso”.

“Había un trabajo institucional que hacer, que hemos hecho y luego las aspiraciones personales, individuales que pueda tener cualquier otra persona dentro del tribunal son cuestiones que nosotros respetamos mientras no se sobrepongan a los límites naturales que debe permitir la institución; pero no existen diferencias, diríamos abismales, dentro del tribunal que no hayan podido ser superadas”, precisó.

Tras su exposición, la procuradora general de la República sólo atinó a comentar: “Me siento como si estuviera en un ambiente surrealista. Gracias”.

¿Qué había ocurrido en el TSE?

En mayo pasado, cuatro magistrados intimaron a Marcos Antonio Cruz García a que convocara al Pleno en 24 horas, por considerar que las decisiones administrativas que supuestamente había tomado el presidente interino del Tribunal Superior Electoral (TSE) y no eran aprobadas por todos los miembros, habían generado una ingobernabilidad a lo interno de ese órgano.