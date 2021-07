En República Dominicana con el pasar de los años, un grupo de imputados ha venido repitiendo una conducta de victimización o adelanto, antes de llegar al banquillo de los acusados de un tribunal.

Sin importar que se trate de infracciones contra el Estado o crímenes contra una persona, estos imputados han seguido el mismo patrón o han utilizado la misma técnica, antes de ser cuestionados por la justicia.

Presentarse antes de ser detenidos e incluso cooperar con la misma justicia, aunque estén implicados en el delito, es la conducta en común que han presentado algunos imputados implicados en el caso Emely Peguero, Operación 13 (fraude en la Lotería Nacional) y Medusa (Acusación de estafa al Estado desde la Procuraduría).

Como parte del grupo en el que se ha percibido este tipo de comportamiento, podríamos citar casos recientes como la situación actual del exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, implicado en el caso Medusa, a quien se le acusa de haber desfalcado al Estado.

En estos cabe destacar, que en el caso Emely ya hay una sentencia, mientras en los demás existe una acusación importante en su contra, que el Ministerio Público defiende en los tribunales.

Operación Medusa

El exprocurador Jean Alain Rodríguez, se presentó la mañana del lunes 28 de junio, luego de que el Ministerio Público realizara la noche anterior una serie de allanamientos simultáneos, que lo implicaba a él y a todo el equipo que trabajaba con él durante su gestión.

Al llegar esa mañana al edificio de la Procuraduría, presuntamente sin saber si había o no una orden de arresto en su contra, y sin saber por qué se le estaba realizando esas investigaciones, Rodríguez indicó que llegaba de forma voluntaria.

"Yo estoy aquí voluntariamente para ver de qué se trata todo este proceso de investigación; a mí nadie me ha llamado ni me ha convocado, veremos qué tienen las autoridades que decir, me preguntarán; y si tienen una orden de arresto, pues que me sometan a la justicia y nos vemos en los tribunales”, fueron sus palabras textuales.

Por el momento, Jean Alain, no ha sido encontrado culpable y la solicitud de medida de coerción fue aplazada para el próximo jueves 8 de julio.

Operación 13

En el caso de la denominada “Operación 13”, el exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, en su postura como encargado de la institución fue quien denunció el fraude que había ocurrido la noche del sábado 1 de mayo, en el que a día de hoy es uno de los implicados de la misma maniobra.

Luis Dicent, una semana después del fraude, tras la denuncia del propietario de las Bancas Doble Play, Sigfrido de la Rosa, presentó ante la Procuraduría General de la República una querella de lo que había ocurrido, quizás sin imaginarse que él también formaría parte de la investigación.

Mediante un decreto del presidente de la República, Dicent fue suspendido y más adelante fue también involucrado en el caso, luego de que la presentadora delatara su complicidad en el hecho.

Caso Emely Peguero

Otro caso que evidencia cooperación con la justicia, es el de Emely Peguero, a pesar de que los acusados sabían lo que había ocurrido con la joven, no solo se pusieron a disposición de la justicia, sino que también salieron en un video pidiéndole a la joven que volviera a casa.

Marlín Martínez y su hijo Marlon, fueron acusados de homicidio y complicidad, pero ambos, una semana antes de cometer el delito, se mostraron preocupados por el paradero de la joven en una entrevista que se hizo pública.

Esta actuación visto por un psiquiatra

Según el psiquiatra José Miguel Gómez, este tipo de acciones se le puede conocer como el impacto de la víctima, es cuando la persona acusada, tiene un sentimiento de culpa, un sentimiento de minusvalía o una crisis. Dentro de esa crisis la actitud de disposición y cooperación y su forma de manejar la angustia.

“Normalmente cuando la persona hace eso, como hizo el procurador simplemente es el impacto de la víctima, la víctima es una persona que tiene un sentimiento de culpa, un sentimiento de minusvalía y una crisis, entonces dentro de sus crisis maneja la angustia de saber que ha fallado, que lo ha hecho incorrecto y que lo ha hecho mal”, expresó José Miguel.

Agregó que cuando eso sucede, “un indicador le dice que la justicia lo va a tomar en cuenta y lo que hace es que se moviliza antes de, buscando un efecto de victimizarse”.

El especialista de la salud también dijo que en algunas ocasiones, la técnica de movilizarse antes, es incluso propuesta por sus abogados.

“A veces lo recomiendan los mismos abogados para buscar dentro de la percepción social tener un impacto de victimización y de que está siendo atropellado, entonces ese efecto a veces se busca”, indicó.

En cuanto a los casos mencionados anteriormente, indicó que es muy probable que todas esas personas tuvieran el olfato de que tenían ese problema, esa deuda con la justicia, que tarde o temprano la justicia los iba a requerir y ellos lo sabían.

“Pienso que buscaban crear una imagen de victima dentro de la sociedad y para la justicia”.