Senadores se enfrentan por el barrilito y exenciones

El senador por la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez , inició su turno ante el presidente de la Cámara Alta, citando un tuit del senador de Santo Domingo, Antonio Taveras, lo que provocó que entre ambos se iniciara una breve discusión.

“No firmaría el documento pues pienso que es un listado de ocurrencias totalmente desatinadas combinadas con un populismo hasta negligente”, había esctrito Taveras en su cuenta de twitter, en referencia al documento presentado ayer por los legistadores en el que proponen la eliminación de las exenciones.

A esto, Taveras lo interrumpió. “Cállese que estoy hablando”, le respondió reiteradamente Rojas Gómez.

En respuesta, el representante de Santo Domingo ante la Cámara Alta manifesó: “No me voy a callar, cállese usted”.

Rojas Gómez agregó que Taveras representa el antipartido y el antisenado en el hemiciclo.

Asimismo, rechazó que Antonio Taveras se expresara de esa forma acerca de sus homólogos.

“No voy a aceptar ni a usted senador ni a nadie, ni en este lugar ni en ninguno, que venga a faltarme el respeto”, agregó.

De su lado, Antonio Taveras dijo que no tenía nada en contra de nadie y que en su mensaje no se refería a nadie en particular.

"Aquí nadie puede decir que yo tengo un jodío privilegio", añadió.

La intervención del se desarrolló en el contexto de la discusión para la eliminación o no del “barrilito” a legisladores en el Senado de la República esta tarde.