Trump responde si cree que Rusia atacaría a Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró este jueves que no considera que estén justificados los temores de los aliados de su país sobre la supuesta amenaza de ataque por parte de Rusia.

Durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, al mandatario estadounidense le preguntaron por las declaraciones de algunos aliados que aseguran estar preocupados por que puedan “ser los próximos en ser atacados por Rusia”. “Usted ha hablado directamente con el presidente ruso [Vladímir Putin], ¿cree que esos temores están justificados?”, interrogó el periodista.

“No, no lo creo. Creo que cuando esto [el conflicto ucraniano] se acabe, será todo. Todos querrán irse a casa y descansar […] No veo que vaya a pasar, y nos aseguraremos de que no ocurra“, señaló Trump.

Varios países europeos han manifestado que Moscú tiene planes de atacarlos. La semana pasada, el jefe de la Inteligencia alemana, Bruno Kahl, afirmó que “un pronto fin de la guerra en Ucrania permitiría a los rusos dirigir su energía hacia donde realmente quieren, concretamente contra Europa”.

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha subrayado en repetidas ocasiones que las especulaciones de que Rusia planea atacar Europa son “un absoluto disparate” y un intento de los países miembros de la OTAN de “asustar a su población con una amenaza rusa imaginaria”.