Una carta escrita por Steve Jobs en octubre de 2010 revela que Apple estaba trabajando en el llamado iPhone nano, un nuevo teléfono que sería más pequeño y más barato que el modelo de gama alta de la época, el iPhone 4.

El correo electrónico, al que tuvo acceso recientemente The Verge, constituye una agenda para una reunión de estrategia. Entre otras cosas, figura un párrafo dedicado a "un plan de iPhone nano", donde Jobs escribió que 'Jony', presuntamente el antiguo jefe de diseño de Apple, Jony Ive, "mostraría el modelo (y/o presentación)".

Además, el cofundador de la empresa mencionó en un párrafo de la "estrategia 2011" que es necesario "crear un modelo de iPhone de bajo coste basado en el iPod touch para sustituir al [iPhone] 3GS", pero no está claro si se trata del iPhone nano o un dispositivo diferente.

Esta no es la primera vez que sale a la luz información sobre un producto misterioso 'nano' de Apple. En junio pasado, a través de Internal Tech Emails, se publicó una carta escrita por Steve Jobs en 2007, refiriéndose al llamado Super nano por 199 dólares, que parece ser una versión mejorada del iPod nano. Su lanzamiento estaba previsto para la primera mitad de 2008, pero el dispositivo no se dio a conocer en este periodo. En septiembre ese año se lanzó un iPod nano de cuarta generación, pero no se sabe si se trata del mismo producto.

Apple dejó de lado el nombre 'nano' y optó por 'mini' tras presentar el iPhone 12 mini en 2020.