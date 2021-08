Luego de que varios senadores se expresaran durante la sesión del pasado martes contra algunos de los miembros de la Comisión Especial que estudia el Código Penal, el senador de la provincia La Altagracia, Virgilio Cedano consideró que “la democracia es precisamente el poder de pensar diferente y el derecho de cada uno de pensar según su convicción y su conciencia, y sentir es de humano”.

Aseveró que “todos tenemos códigos diferentes, como educación, colegios, compañeros, familias y entorno y considero que es imposible que seamos iguales uno a otro, lo que no es de humano y personas formadas es irrespetar a sus compañeros y colegas en un escenario como este, donde cada uno es senador”.

“Hago un llamado y pido que nos respetemos más, ya que el senado no es un parque o una gallera, sino una sala ogusta que merece respeto, y usar los medios y redes sociales para hablar mal de sus compañeros, no es la educación que trae con el de su familia y su pueblo, y sé que ustedes también vienen de familias bien formadas, por eso me siento mal”, indicó Cedano.

Enfatizó que “como pueden hablar de que en nuestro código hay leyes de discriminación si entre ellos mismos se están discriminando, y considero que todos son profesionales manejan relaciones sociales”.

Asimismo, resaltó que “a nuestro presidente jamás se le ha escuchado una palabra descompuesta, la elegancia de un profesional es hablar con altura, nadie es más guapo por que hable duro o hable mal de su colega, la buena costumbre y educación hoy día no permite este tipo de gesto y expresión ni personal ni por los medios de comunicación”.

Añadió el senador que hay que respetar el resultado del código penal como la mayoría lo decida y controlar las emociones, ya que entiende que es mejor tomarse unos minutos y expresar cualquier inquietud.