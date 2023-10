Una nueva actualización de Apple Wallet, la aplicación de billetera virtual de la compañía de Cupertino, permitirá que los usuarios que empleen PayPal como uno de sus métodos de pago principales, puedan incluirlo en la aplicación de Apple. De esta forma se busca que la plataforma pueda incluir la mayor cantidad de métodos de facturación posibles y brindar más opciones de pago.

Aunque esta función añadida es reciente, lo cierto es que esta nueva característica en Apple Wallet está en desarrollo desde el año 2022 cuando PayPal anunció que estaría próximamente en la aplicación de Apple.

“Los titulares de tarjetas de crédito o débito de PayPal y Venmo pueden realizar pagos de forma rápida y segura en la tienda, en línea o en sus aplicaciones favoritas utilizando Apple Pay”, indicó la empresa en el comunicado oficial con el que se anunció el lanzamiento.

Además, se indicó que los usuarios de esta plataforma tendrán beneficios como retorno de dinero al realizar compras, además de recompensas en el caso de que se compren algunos artículos seleccionados.

Por el momento esta función nueva será lanzada de forma progresiva y en principio solo será aplicable para el servicio de PayPal, pero no para las tarjetas de Venmo, una plataforma de pagos similar. Esta característica llegará a Apple Wallet con el pasar de las semanas e incluso meses, pero no se ha establecido una fecha en particular para ello.

“Los usuarios podrán añadir un crédito elegible de PayPal a Apple Wallet solo con realizar los pasos indicados en la aplicación de PayPay”, se afirma. La aplicación de pagos también añadió que en los siguientes meses se añadirá la opción para ingresar una tarjeta de débito o crédito de Venmo, también siguiendo las indicaciones de cualquiera de las plataformas.

De momento esta función solo estará disponible para los usuarios de estas plataformas en Estados Unidos, aunque con el paso del tiempo esto podría cambiar y ampliarse para tener cobertura en diferente s territorios conforme se añadan las funciones a la aplicación.

Con la llegada de PayPal y la plataforma de Venmo a Apple Wallet, las empresas también tienen el reto de mejorar las funciones de seguridad para validar los pagos hechos por estos productos. Sin embargo, esto ya estaría cubierto pues durante un evento de la “World Wide Web Consortium” se anunciaron nuevas medidas de protección para pagos online.

Con esta característica, los usuarios pueden solicitar un préstamo dentro de la aplicación “Wallet” “sin impacto en el crédito”, pero el préstamo y el historial de pago “pueden informarse a las agencias de crédito”.

Una vez aprobado para un préstamo, los usuarios comenzarán a ver la opción “Pagar más tarde” al momento de pagar en las aplicaciones y en línea en el iPhone y el iPad.

Apple indica que los usuarios podrán ver y administrar los préstamos dentro de la aplicación Wallet y que recibirán notificaciones cuando venza el pago.

El programa “Pay Later” es administrado por una nueva subsidiaria, Apple Financing LLC, que “es responsable de la evaluación crediticia y los préstamos”, indicó la compañía. Sin embargo, se asoció con el programa “Mastercard Cuotas” de BNPL para habilitar “Apple Pay Later”, mientras que Goldman es el emisor de las credenciales de pago de Mastercard.