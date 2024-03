La película animada de Juan Luis Guerra, que se estrena el 4 de abril, ya se ha vendido en 32 países.

Juan Luis Guerra es lo que en el medioevo y hasta el XIX se denominaba como Poeta, el grado mayor de creación artística. Todo lo que toca está signado por un fervor compulsivo de perfección.

Bastaron 15 minutos de Capitán Avispa y otros pocos de ‘behind scenes’ para saber lo que llega el 4 de abril.



El personaje de Capitán Avispa tiene todo lo necesario para convertirse en el nuevo personaje de ficción para la niñez no solo latinoamericana.



De hecho, Zumaya Cordero, gerente de operaciones de Caribbean Cinemas, fue la encargada de presentar a Juan Luis, pero antes dio el dato de que el filme ya está vendido en 32 países. Y aclaró: “vamos a España, vamos a Cabadá, vamos a Brasil, en una versión por primera vez doblada al portugués, en un mercado para nosotros enorme, al igual que méxico y muchos otros países”.



“Es una película dirigida a toda la familia, con la música del gran maestro y que tenga esa exposición a nivel internacional, tiene que hacer que todos los dominicanos nos sintamos al final, muy muy orgullosos”, manifestó la mujer detrás de tantos éxitos en el país de Caribbean Cinemas.



La espectacular película animada y musical -como bien acentuó José Rafael Sosa en el encuentro con algunos medios de prensa- ha sido en lo que ha venido trabajando el debutante productor de cine Juan Luis Guerra durante casi 14 años. Justo desde el momento en que hicieron el video clip de su popular canción Las Avispas el 10 de diciembre del 2010. “La idea del Capitán Avispa nació ahí”, explicó.



Tuvo que ir sacando tiempo de aquí y allá para dedicar los seis últimos años a dividirse entre la creación musical y las giras, y sacar adelante lo que hoy ya es una realidad. “Esta película comenzó como un sueño. El merengue Las Avispas nos motivó a crearn un super héroe que venciera el mal con el bien, y que su poder radicara en decir siempre la verdad. De ahí nace su grito de batalla: ‘¡Fuerte y valiente, nunca miente, el Capitán Avispa!”.



Y continuó: “el mismo Señor Jesús, que me inspiró a crear la canción Las Avispas, también me dio la inspiración a crear el Capitán. Y esto sucedió hace unos doce años”, explicó.



Tras comentarlo con su hijo Jean Guerra fueron a ver al joven director Jonathan Meléndez. Explicó que recibió el apoyo total del señor Carlos Slim, de Claro, y de DGCine “que nos respaldó en todos momentos: Yvette Marichal en sus inicios, y en la actualidad su directora Marianna Vargas”.



“En total estuvimos trabajando casi seis años para terminar Capitán Avispa. Y lo que más me llena de orgullo es ver al inicio de la película la parte que dice “Desarrollada en República Dominicana”.



“Este tipo de cartonmes animados normalmente requieren de 300 a 500 personas animadores. Nosotros lo hicimos con 30 maravillosos animadores en Santo Domingo y en España, trabajando conjuntamente bajo la supervisión de Johnathan Meléndez y mi hijo Juan Gabriel y el guión fue escrito por Gustavo López y Miguel Yarull”, explicó Juan Luis.



“Es bueno destacar el apoyo incondicional para las voces de los personajes de que recibí de mis queridos amigos Luis Fonsi, Joy, Juanes, Karen Martínez, y del país Joséguillermo Cortínez, Amelia Vega, Adalgisa Pantaleón, Roger Zayas, Bianca García, Héctor Aníbal y Edwin Sánchez”.



Sobre la música mencionó que la banda sonora incluye varios temas de su repertorio normal y otros creados especialmente para la película “que fueron grabados en el país con músicos dominicanos junto a mi equipo Janina Rosado, coproductora, Allan Leschron, ingeniero de sonido y Edwin Sánchez coordinador. El primer tema lo hicimos en 2019, llevamos casi seis años trabajando en la música también”.



Luego, su hijo Jean Guerra confesó que si normalmente se usan unas 50 horas de mezccla de sonido, para este filme se utilizaron 616 horas, eso por las exigencias perfeccionistas de su padre.



Ficha técnica

Título: Capitan Avispa

Idea original: Juan Luis Guerra

Productor: Juan Luis Guerra

Dirección: Jonnathan Meléndez

y Joan Guerra

Guión: Gustavo López y Miguel

Yarull

Productor de línea: Rafael Báez

Cast: Luis Fonsi, Juanes, Joy Huerta, Juan Luis Guerra, José Guillermo Cortínez, Héctor Aníbal, Karen Martínez, Adalgisa Pantaleón, Roger Zayas, Bianca García y Amelia Vega

Distribución internacional: 4 de abril República Dominicana y Bolivia

11 de abril Puerto Rico, estados Unidos, Aruba, Antigua, Curacao, Guyana, St. Croix, St. Kitts, St. Lucía, St. Maarten, St. Thomas y Trinidad

18 abril: México, Argentina, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Chile, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Bélice

25 abril: Colombia.