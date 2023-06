Email it

La plataforma de Premios Heat no radica solamente en los reconocimientos por votación popular, más que eso son un espacio de confraternidad, aprendizaje y conocimiento de la industria.



Este lunes 5 a las 10: 00 de la mañana, comienza la primera actividad de la 8va edición de Premios Heat, con sede en el resort Margaritaville Island Reserve Cap Cana.



Durante todo el año transcurrido Diana Montes, líder y fundadora de estos reconocimientos a la música latina, estuvo laborando como una abejita para lograr llegar a este punto. Ella y su equipo.



Aún faltan muchos datos por conocer, pero ya se siente el embullo entre quienes han confirmado y entre quienes ir pero no podrán esta vez, sobre todo figuras juveniles que aspiran a estar en el certamen y en sus actividades donde se aprende tanto de la industria y se visibilizan. esto claramente habla del prestigio de Premios Heat.



Greeicy, Anuel AA, Rochy RD, Shadow Blow, Yailín, han sido confirmados ya.



Por ejemplo, Letón Pé, una de las más interesantes artistas jóvenes de la música alternativa dominicana, dijo al programa Famosos Inside -que se transmitirá diariamente desde el evento-, que hubiese querido estar, pero se enteró demasiado tarde.



El pasado año, el evento se honró con la presencia de artistas del nivel de Mijares, Gilberto Santa Rosa, Fonseca, Carlos Vives, Goyo, por solo mencionar algunos.



¿Quienes estarán en esta octava edición? Aún no sabemos, se presupone que tendrá acento en la música urbana.



Veinte categorías abiertas al público se estarán premiando el próximo jueves 8 de junio desde el área más bella de esta parte del litoral caribeño, donde se encuentra el Margaritaville Island Resort, sede del evento, como lo fue el apasado año: Playa Juanillo.



Otra alianza estratégica realizada este año es con la cerveza República La Tuya, que además de dar un patrocinio exclsuivo, apoyará la categoría Mejor Artista Urbano Dominicano y el formato La Nueva Cepa, de Master Chris, que busca las nuevas promesas musicales, integrando todos los elementos claves de la industria musical: compositores, productores e intérpretes. Warner Music Latin se une al reconocido puertorriqueño, en un álbum para descubrir, visibilizar y promover el talento latino en países como Colombia, Perú, Ecuador y República Dominicana.



La Nueva cepa es un proyecto que busca los nuevos talentos de la música urbana, y los visibiliza y une con productores, compositores y otros elementos, para hacerloa realidad.



Datos del evento



Evento: Premios Heat



Fecha: del 5 al 9 de junio



Fecha de Premios Heat: 8 de junio

Precios de las boletas:



• Heat Celebrity RD$50,000: Incluye zona loung exclusiva muy cerca a los artistas, licor agua y refrescos, zona de Glam (Maquillaje), baños privados VIP y zona de comida exclusiva.



• Special Guest RD$35,000



• Platino RD$15,000



• VIP RD$4,000



Nominaciones: Mejor Artista Masculino: Bad Bunny, Christian Nodal, Romeo Santos, Alejandro Fernández, Prince Royce, Wisin, Ozuna, Feid, Maluma.



Mejor Artista Femenino: Shakira, Karol G, Tini, Rosalía, Farina, Greeicy, Natti Natasha, Emilia Mernes, Kim Loaiza, Gloria Trevi.



Mejor Grupo o Banda: Grupo Firme, Wisin & Yandel, Piso 21, Zion & Lennox, Morat, Reik, Servando y Florentino,



Grupo Niche.



Mejor Artista Rock: Morat, Juanes, Maná, No Te Va Gustar, Fito Páez, Leiva, Los Caligaris, Leon Larregui.



Mejor Artista Pop: Lasso, Sebastián Yatra, Kany Garcia, Camilo, Axel, Carlos Rivera, Danny Ocean, Andrés

Cepeda, Lali.



Mejor Artista Urbano: Bad Bunny, Karol G, Feid, Arcangel, Eladio Carrión, Ryan Castro, Rauw Alejandro, Justin Quiles, El Alfa, Farruko.



Mejor Artista Tropical: Carlos Vives, Romeo Santos, Silvestre Dangond, Marc Anthony, Américo, Felipe Peláez, Víctor Manuelle, Eddy Herrera, Jandy Ventura.



Mejor Artista Región Sur: Duki, LIT Killah, Trueno, Nicki Nicole, Emilia Mernes, Tiago PZK, Cris Mj, Bizarrap, Wos.



Mejor Artista Región Andina: Fanny Lu, Danny Ocean, Goyo, Mike Bahia, Dekko, Manuel Turizo, Ryan Castro, Blessd, Farina, Andreína Bravo.



Mejor Artista Región Norte: Farruko, Sech, Dalex, Kim Loaiza, Chris Andrew, Jay Wheeler, El Alfa, Mora, Justin Quiles, Chris Lebron.



Artista Revelación: Polimá Westcoast, Lola Índigo, Quevedo, Edén Muñoz, Brray, Chris Lebron, LIT Killah, Kim Loaiza.



Promesa Musical: TEO, Elena Rose, Young Miko, Paopao, Dayanara, Mario Bautista, Ángel Dior, ADSO, Villano Antillano, Mar Rendón



Influencer del año: Domelipa, Kunno, Yeri Mua, Mont Pantoja, La Segura, Brianda, Marko, Lele Pons, Kevlex



Mejor Urbano Dominicano: El Alfa, Angel Dior, Rochy RD, Chimbala, La Materialista, Bulova, La Insuperable, Flow 28, Rosaly Rubio.



Programa del evento



Lunes 5 de junio

• 9:00 hrs – Ingreso al Margaritaville Island Reserve Cap Cana.

• 11:00 hrs – Face to face de prensa

• 20:00 hrs – Showcase HEAT



Martes 6 de junio

• 10:00 hrs – Conferencias Educativas

• 17:30 hrs – Yogatón por Yudy Arias

• 20:00 hrs – Showcase La Nueva Cepa



Miércoles 7 de junio

• 10:00 hrs – Reconocimientos y

Premios Especiales en Theater

• 19:00 hrs – Un Momento a solas con Yeliana, presentad Greeicy.



Jueves 8 de junio

• 16:00 hrs – Premios HEAT 8a Edición. Dress Code: Caribbean Chic

• After Party Cerveza República La Tuya