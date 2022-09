Email it

Por primera vez ocho obras cinematográficas dominicanas están presentes en un festival



Calixto Chinchilla dirige el Festival de Cine Latino de Nueva York desde 1999, cuando lo fundó. Su presencia de invitado en el Festival de Cine Global Dominicano, en enero pasado, le puso en contacto con la realidad del cine dominicano, que de algún modo ya conocía.



Su festival, que comienza este lunes 12, reúne por primera vez ocho obras cinematográficas dominicanas. El fenómeno ya ocurrió antes, pero con cinco, en el pasado Festival de Cine de Miami.



La presencia de estas ocho obras cinematográficas que exponen de un modo u otro el modo de vida, de ser los dominicanos, sus problemas, sus intereses y su cultura, es la muestra fehaciente del éxito de una Ley de Cine que lleva 10 años en funcionamiento.



El Festival de Cine Latino de Nueva York, el “New York Latino Film Festival (NYLFF)”, es el más importante evento de cine latino en Estados Unidos. Seguirá desde el 12 hasta el 18 de septiembre, con una lista de 105 películas de casi 10 países.



El festival tiene previsto el cierre con un evento gratuito al aire libre, presentado por Jim Beam y El Tesoro, en la Plaza Quisqueya de Washington Heights, con música en vivo, comida y una proyección de Winter Ball.



A través de una nota de prensa, Chinchilla ha expresado su alborozo por la fiesta cinematográfica. “La ciudad de New York alberga una de las comunidades dominicanas más grandes de los Estados Unidos. Estamos emocionados de traer algunas de las mejores películas de la República Dominicana a Manhattan. Invitamos a la diáspora dominicana a apoyar nuestras historias, cineastas y talento”, dijo.



Por su parte la directora general de Cine de República Dominicana, Marianna Vargas Guriliova, manifestó: “Es un privilegio para nuestro país contar con 8 producciones cinematográficas dominicanas, dentro de la cartelera de NYLFF. Gracias al festival por resaltar nuestras producciones. Varias de estas han obtenido premios internacionales y estamos seguros que continuarán cosechando frutos. Si estás en New York, no pierdas la oportunidad de disfrutar del cine dominicano”, invitó.



Filmes dominicanos en el festival Largometrajes de ficción

“WINTER BALL”

República Dominicana | 102 minutos

Dirigida por Gardner Grady Hall



Reparto: Drew Roy, Stephany Liriano, Harry Lennix, Yaritza Ramírez, Reed Diamond

Cuenta la historia de un lanzador de ligas menores que es enviado a la República Dominicana para jugar en el béisbol invernal y redescubrir su corazón beisbolero. La película es una carta de amor a República Dominicana.“CANDELA”



República Dominicana | 82 minutos

Dirigida por Andrés Farías

Reparto: Sarah Jorge León, Félix

Germán, César Domínguez



Un asesinato entrelaza la vida de tres desconocidos: una chica de la alta sociedad, un policía solitario y un drag queen del bajo mundo. Un huracán se acerca a la ciudad de Santo Domingo.



“CARAJITA”



República Dominicana | 89 minutos

Dirigida por Silvina Schnicer, Ulises Porra

Reparto: Cecile Van Welie, Magnolia Núñez, Adelanny Padilla, Génesis Buret, Javier Hermida, Richard Douglas



Sara y su niñera Yarisa tienen una relación que parece trascender su clase social: son lo más parecido a una hija y una madre, pero un accidente irrumpe en sus vidas y pone a prueba la inocente ilusión de que nada las separará.



“JUPÍA”



República Dominicana | 79 minutos

Dirigida por José Gómez de Vargas, Julietta Rodríguez

Reparto: David Maler, Julietta Rodríguez



Inspirada en las leyendas taínas de la región del Caribe. Luego de la desaparición de su esposa e hija, un escéptico investigador policial, sigue una pista que lo llevará a un hogar de ancianos en las afueras de la ciudad, allí se enfrentará a Atabey, una enfermera de ascendencia haitiana que busca proteger un antiguo secreto.

“PEREJIL” / PEREJIL



República Dominicana | 85 minutos

Dirigida por José María Cabral

Reparto: Cyndie Lundi, Ramón Emilio Candelario, Gerardo Mercedes, Juan María Almonte

El año es 1937. El lugar, la frontera entre República Dominicana y Haití. Marie, una joven haitiana con 9 meses de embarazo, se despide de su esposo dominicano y lo ve dirigirse al pueblo más cercano. Esa noche, las casas vecinas empiezan a arder en llamas — ha iniciado el “corte” de los haitianos ordenado por Trujillo, y no hay lugares donde esconderse. Sola y a punto de dar a luz, Marie debe buscar refugio en la densa maleza de las montañas antes de ser alcanzada por la Masacre del Perejil.

“MORENA(S)”



República Dominicana | 67 minutos

Dirigida por Victoria Apolinario, Iván de Lara

Reparto: Morela Fernández, Leomarys Medina, Alberto Lezcano

Morena, una inmigrante dominicana, hace malabares para mantenerse al frente del Sabor Caribeño, un pequeño Resto Bar que ofrece comida dominicana y vida nocturna en la periferia de la ciudad de Buenos Aires. Morena se ve amenazada de perder su negocio tras una sociedad fallida con el marido de su hija, poniendo en riesgo la tambaleante estabilidad económica que ha logrado con el trabajo miserable de nueve años en la Argentina, y el sueño de traer a su hijo al país antes de que cumpla la mayoría de edad.



Cortometraje de ficción



“AL FINAL DE LA CALLE”

Cortometraje | República Dominicana | 16 minutos

Dirigido por Víctor Grullón



Rafael “El Caballo” García es un beisbolista profesional que acaba de perder el partido más importante de su carrera. Cuando su madre muere, tiene que regresar al pueblo donde creció y enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Por si fuera poco, se entera que ha sido suspendido por el uso de esteroides, poniendo en duda su futuro en el béisbol.



Documental



“DOSSIER DE AUSENCIAS”

(The Lost Children of Jarabacoa)

Docudrama | República Dominicana

76 minutos



Dirigido por Rolando Díaz / Guión: Alfonso Quiñones y Rolando Díaz / Reparto: Judith Rodríguez

Una periodista busca a Moraima, quien fue dada en adopción cuando tenía dos años. Mientras investiga en una zona remota de la República Dominicana encuentra otros casos de adopción que la sumergen en una montaña rusa de emociones.