Carlos Manuel Vargas lanza producción discográfica “Souvenirs”

El pianista clásico dominicano Carlos Manuel Vargas lanzó recientemente al mercado internacional su primera producción discográfica, titulada “Souvenirs”, con la que brinda una visión intima de su alma y del significado de la música en su vida.

Producido por el sello Navona Records, el disco está compuesto por una variada selección de piezas que forman parte del repertorio pianístico universal, y que Vargas ha sabido conectar gracias al virtuosismo y amplio romanticismo que caracterizan sus interpretaciones.

“Souvenirs” propone un viaje musical por Francia, Rusia, Estados Unidos y, de manera especial, por América Latina, con obras de Francis Poulenc, Alexander Scriabin, George Gershwin y del compositor dominicano Rafael Bullumba Landestoy, entre otros; todas y cada una de ellas, caracterizadas por una fuerte dosis del nacionalismo propio de sus autores, pero que Carlos Manuel ha enfrentado sin esfuerzo, dada su brillantez frente al piano.

“El lanzamiento de mi álbum debut, ‘Souvenirs’ es la culminación de un gran sueño: irrumpir en el mundo discográfico con una propuesta fresca e innovadora que a la vez represente mi versatilidad como artista”, dice Carlos Manuel Vargas, destacando a su vez que sus raíces latinoamericanas, formación como pianista clásico y amor por el jazz quedan en evidencia en esta primera propuesta”.

“Souvenirs” es un homenaje a quienes han influido en la trayectoria personal y profesional de este joven pianista dominicano: “Es un pequeño gesto de agradecimiento por todo el apoyo que incondicionalmente he recibido y me ha hecho quien soy como artista al día de hoy”, sostiene.

El álbum está disponible en todas las plataformas digitales, y tras su lanzamiento, Vargas dará curso a una serie conciertos y eventos promocionales en la ciudad Boston (Estados Unidos), donde actualmente reside; Alemania, Francia y República Dominicana.

Para disfrutar de la producción pueden acceder a Spotify o Apple Music.

Sobre Carlos Manuel Vargas

Pianista dominicano, nacido en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Inició sus estudios a temprana edad con la reconocida pianista y pedagoga cubana Karelia Escalante. Participante activo y ganador de concursos nacionales e internacionales. En 2005 obtuvo la beca Zitrin, que le permitió completar su B.M. y M.M. en el Conservatorio de Boston, bajo la dirección de Jonathan Bass. Actualmente forma parte del claustro de la Facultad de Piano del Conservatorio de Boston at Berklee y de la New School of Music de Cambridge. Además, forma parte en dos importantes proyectos educativos: lidera el Programa de Piano de Roxbury, de acceso gratuito para niños desfavorecidos de esta comunidad de Boston, y es miembro del Comité Gestor del Festival Internacional de Música de Esmeraldas, que brinda a la cultura ecuatoriana una plataforma para promover la enseñanza y el desarrollo musical al más alto nivel.