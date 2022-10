Email it

La orquesta de salsa más importante de República Dominicana arriba a su primera década. Chiquito Team Band celebrará con un concierto en el teatro La Fiesta del Jaragua, este sábado 22 de octubre.

Chiquito Team Band es una agrupación musical con estilo propio, que al escucharla, el amante de la salsa sabe bien de quiénes se trata.



Sus creadores, Emmanuel Frías y Rafael Berroa (Chiquito Timbal), el primero productor, director y pianista, y el segundo productor y percusionista, coincidieron en distintos proyectos, hasta que se decidieron -con la ayuda de sus padres- a fundar Chiquito Team Band.



Así como Emmanuel recibió los primeros rechazos a que se dedicara a la música de su propio padre músico, ahora cuando él ve la inclinación de parte de su hija mayor a sentarse al piano, le dice :“¡Hey, por ahí no!”.



Para él, que venía del merengue, una de las canciones que reflejan el andar de la orquesta es “Una realidad”, de la cual es coautor. Recuerda que el coro nació en Puerto Rico, por culpa de un amigo que se le había escabullido a su esposa y por teléfono le dijo “¡Ando con Los Creadores del Sonido!”.



“Llevamos 10 años haciendo salsa, haciendo música de calidad. Preferimos antes que tener una pegada efímera brindar algo que pueda permanecer en el tiempo”, asegura.



“El sonido de Chiquito Team Band es una combinación de ideas -yo no toco la parte rítmica, de eso se encarga Chiquito Timbal, todos los instrumentos de percusión los graba él-, en cuanto a la parte armónica es donde entro yo. Aunque a veces él siente algo y aporta ideas en la parte armónica”.



Por su parte Chiquito asegura: “Uno de las principales elementos de la permanencia ha sido el trabajar organizados, desde el primer momento” .



“Tenemos más de 20 años conociéndonos y trabajando en agrupaciones como músicos. Conocí a Emmanuel en la orquesta de Julián Oro Duro, cuando pegó La Cita, La Cabaña, esos temas. Esa fue la primera agrupación donde fui timbalero. Emmanuel es una persona que no es mi socio, es mi hermano ya de sangre”.



Para la estabilidad de la sociedad, mantienen el principio de que “cada cual de lo que gane por fuera (grabaciones, etc) le da el 50% al otro. Eso ha funcionado 100 por ciento”, dice Chiquito. Incluso cuando uno va a hacer un trabajo invita al otro “te quiero aquí conmigo”.



El momento más difícil, cuando salieron los tres cantantes a 5 días de un concierto en el Olímpico, enseguida hubo reemplazo y en 5 días montaron el show. ¡Y ahí está Chiquito Team Band!



Concierto por los 10 años de Chiquito Team Band

Orquesta: Chiquito Team Band

Lugar: Teatro la Fiesta

Día: sábado 22 de octubre, 8:00 pm

Dirección artística: René Brea

Boletas: RD$ 2,000, RD$3,000, RD$4,000 y RD$5,000

Compras: boletosexpress.com

Teléfono: 809 218-1635