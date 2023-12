Algunas de las canciones que forman parte del nuevo álbum de Pamel fueron concebidas y grabadas en plena pandemia.



Pamel se nota más seguro que nunca. Ha madurado no solamente como ser humano, sino como creador. Sus composiciones muestran generosamente el profesionalismo alcanzado. Sus reflexiones también son profundas. Hay que escuchar “Íntimo”.



En el proceso de grabación se dio cuenta “que este árbol es muy personal. Eran historias algunas que guardé en mi memoria y las volví canción muchas de ellas. Creo que es mi álbum más vulnerable, más personal”, confesó.



Preguntado en el programa Famosos Inside (CDN, canal 37, de lunes aviernes, 4:00 pm) acerca de los ritmos abordados, dijo que “Por primera vez quise hacer una salsa, pero obviamente manteniendo mi onda, mi manera. Sin querer compararme. E hice la titulada ‘Extrañarte tanto’. Tengo un merengue también y tengo una bachata. La bachata es con Covi (Quintana), por cierto. Pero ya todo lo otro es, siempre partiendo de mi onda y del pop”, aclaró.



La guitarra es el instrumento base de Pamel. Su arma. Su talismán. Con su guitarra creó “Este amor” que es una de las canciones que mantienen su esencia, “con mi instrumento -como ya dijimos-, que es la guitarra. Pero es especial. Es una canción que habla de ese momento del amor donde hay una efervecencia y hay mucha inseguridad todavía. Cuando tú la escuchas y terminas de escuchar el coro, es como el miedo de perder a esa persona que amas”.



Acerca de la ausencia de dramaturgia de las producciones musicales de hoy día, explicó que “se debe a todo esto de las plataformas digitales, donde tu pones la canción que tú quieres, rápido. Todo es de inmediato. No tomé eso en cuenta. Simplemente la pusimos ahí a discreción”.



El hijo de Pamel Hernández -autor de “Devórame otra vez” se crió rodeado de música todo el tiempo. “No uses el Mancebo, el apellido no es comercial”, le dijo su padre. Al principio le deecían Pamel Mancebo, luego solo Pamel.



“Yo no me levanto viendo obstáculos, que creo que los hay… Pero yo hago lo que me gusta. Siempre he hecho lo que me gusta… Yo siempre he hecho arte para mí, he hecho las canciones para mí. Resulta que cuando haces las cosas para ti, la gente ve algo en eso. Y ve algo hecho con amor”, manifiesta.



Íntimo es el tercer disco de estudio de Pamel. Salió más costoso que los anteriores. Pero asegura que no escatima en gastos detrás de la calidad. Escúchelo el lector. Y ya dirá.



El respaldo a la salida del nuevo disco “Íntimo”

Antes de sacar el álbum, lanzó dos sencillos con videos: Ando y Te he vuelto a ver.

Este 15 de diciembre Pamel se presentará en Glorieta, en San Francisco de Macorís. Un compromiso pendiente desde antes de salir el disco.



Luego seguirá su gira de promoción del disco Intimo.



Tenía temor que el respaldo no fuese el esperado, sin embargo por las redes ha sido apoteósico.