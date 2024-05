José Canseco reta a A-Rod a subir a un ring y caerse a golpes

El polémico ex cañonero de los Atléticos de Oakland en sus mejores años en la MLB, José Canseco, arremetió nuevamente en redes sociales contra A-Rod e inclusive lo retó a subirse a un ring de box para fajarse a golpes.

Canseco, quien constantemente molesta a Alex Rodríguez desde su cuenta oficial de X, una vez más se lanzó contra el ex antesalista de los Yankees y para poner fin a su enemistad, lo retó a medirse en un combate de boxeo.

I challenge Alex Rodriguez to a boxing match to end this once and for all



All proceeds will go to charity