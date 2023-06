Email it

La PUCMM cerró el viernes su tradicional Semana Más Corta dedicada al “cine verde y humano”.

Ana Bélgica Güichardo, directora de Comunicación de la PUCMM expresó que esta 16 semana “introduce a nuestros discípulos en el universo de la producción cinematográfica y finalmente los desafía a presentar el producto de sus aprendizajes ante el público, ante nuestros patrocinadores, ante los representantes de la industria del cine dominicano y ante las personalidades invitadas que todos los años forman parte del jurado que decide las premiaciones”.



El jurado otorgó el Premio al cortometraje Egeda Dominicana-Semana Más Corta a “Seré”, de Adelin Berihuete, con guion de Sarah Valenzuela, y participar áen Iberseries Plantino Industria, en España, con todos los gastos cubiertos. El corto también ganó Mejor Dirección que incluye una página web por un año patrocinada por How To Be A Brand.



Como Mejor Tesis de Ficción fue seleccionada Taita, de Paola Bruno y Jessie Rosario, un corto inspirado en el cuento En un Bohío de Juan Bosch.



Mejor Guion recayó en “Huella” d Laura Matías, Olgamarie Encarnación y Jaileen Espinal, todos de la filial de Santiago.



Mejor Corto Sección Interuniversitaria fue para Nature´s Beauty, de Alondra Matías de Chavón Escuela de Diseño.



El Premio del Público fue para el corto titulado Saguaro, deRoxanna Javier.



Catarsis se alzó con el premio a Mejor Edición. Mejor fue para “Nuestra última cosecha”.



El ganador del Premio al Profesor Destacado fue Víctor Escarramán.



El evento contó con la presencia de Marianna Vargas directora general de Cine y la viceministra de Medio Ambiente Milagros Decamps, ya que este año el festival se dedicó a destacar la protección del medio ambiente.