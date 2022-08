El pelotero dominicano Albert Pujols pegó su 694 jonrón frente al 450 lanzador diferente de su carrera (rompiendo un empate con Barry Bonds).

El dominicano está a dos jonrones de A-Rod (4to lugar histórico). Pujols remolca dos carreras con y el 15 cuadrangular de la temporada

LAS MARCAS HISTÓRICAS que podría alcanzar Pujols antes de retirarse de MLB

La primera estadística es en Elevados de Sacrificio, donde actualmente posee 121, junto con Hank Aaron y Frank Thomas, quedando a dos del líder histórico, Robin Yount, con 123. Mientras que de las marcas históricas es la cantidad de turnos al bat que ha tomado en su trayectoria, donde actualmente es séptimo con 11,324. El más próximo a alcanzar es Eddie Murray, con 11,336.

Otro hito que podría alcanzar Pujols en MLB antes de su retiro es la de más cantidad de carreras anotadas, donde está 11° con 1,898, siendo el más cercano a igualar Derek Jeter, que logró 1,923; y el último registro es el de partidos con más de un imparable, donde se ubica en la 10° plaza con 940, a 11 del noveno, que hoy es Tony Gwynn (951).

insiste en su retiro

En lo que va de agosto, Albert Pujols promedia .452 de average con 6 cuadrangulares y 13 carreras impulsadas, llegando a 692 batazos de vuelta completa de por vida y quedando a tan solo 8 más de la gloria absoluta.

De continuar así puede llegar perfectamente a los 700 bambinazos. Sin embargo, no es algo que le quite el sueño al toletero.

«Todavía me voy a retirar, no importa si termino conectando 693, 696, 700 o los que sean. No me dejo atrapar por los números», aseveró Pujols a USA Today.

«Si me hubieses dicho hace 22 años que estaría tan cerca, te habría dicho que estás loco. Mi carrera ha sido increíble», enfatizó el pelotero dominicano, quien podría conquistar dicha marca en su temporada final.