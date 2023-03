Astros de Houston confirman la gravedad de la lesión de José Altuve

Email it

Astros de Houston reveló en su cuenta oficial que José Altuve sufrió una fractura en el pulgar derecho. En consecuencia requerirá cirugía para reparar el daño sufrido tras el fuerte pelotazo que quebró uno de sus dedos.

«El segunda base de Houston Astros José Altuve tiene una fractura en el pulgar derecho luego de ser golpeado por un pitcheo en el juego de anoche del Clásico Mundial de Beisbol. Como resultado de la fractura, Altuve se someterá a cirugía en los próximos días», anució el actual campeón de la MLB.

«Posterior a la cirugía, Houston Astros tendrá una actualización sobre el progreso de (José) Altuve», concluyó el comunicado del equipo.

Trascendió previamente que la intervención médica a José Altuve lo mantendrá fuera entre 8 y 10 semanas. En consecuencia, se perdería el inicio de la temporada de Grandes Ligas con los Astros de Houston. No obstante, el comunicado del equipo no refiere a este particular.

Altuve recibió un pelotazo en su mano derecha en el juego contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol. El golpe le obligó a abandonar el encuentro que culminó con victoria de los norteamericanos 9 carreras por 7.

Un golpe malo para Altuve y para los Astros

La lesión de Altuve representa una dura baja para el esratega de los Astros, Dustin Baker. Altuve es una de las piezas claves de los Astros de Houston en este momento. Desde 2017 figuran como la novena más sólida de la Liga Americana, con presencia en todas las Serie de Campeonato desde entonces, cuatro apariciones en Serie Mundial y dos títulos.

Para este 2023, Altuve está en una carrera junto con otros dos jugadores por llegar a una marca exclusiva de la liga (poco menos de 300 jugadores la han logrado desde 1876). El segunda base venezolano tiene 1.935 imparables en su carrera, y podría unirse al exclusivo grupo de quienes han llegado a los 2.000 de por vida. Por ende, una baja de dos meses le añade un grado de dificultad a esta meta.