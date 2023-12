Audo Vicente responde supuesta implicación en el caso Wander Franco

El gerente general de los Tigres del Licey, Audo Vicente, fijó posición este jueves contra presuntos señalamientos sobre su supuesta implicación en el caso de Wander Franco por sus presuntas relaciones con menores de edad. Cargo que, cabe destacar, investiga la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, a cargo de la magistrada Olga Diná Llaverias, esposa del dirigente deportivo.

«Según una fuente, Audo Vicente es quien toma las fotos y la pone a correr en las redes sociales. Luego se acerca a la familia de Wander Franco para doblegar que se entregue un dinero y dejar eso así» señaló el comunicador Pedro Jiménez en El Sol de la Mañana.

Lo informado por Pedro Jiménez tuvo la respuesta de Audo Vicente, en el mismo espacio radial.

«Yo no conozco a Wander Franco (…) ni brego con cosas de redes sociales» manifestó el dirigente, quien categóricamente señaló. «Como mi esposa respeta mi trabajo, yo tampoco le pregunto a quién está investigando. Yo no puedo decir que Franco es culpable o no, porque yo no soy fiscal ni soy juez. Lo que sí puedo lamentar es que un joven, un dominicano, tenga problemas con la justicia».

El caso de Wander Franco no hizo acto de presencia este jueves ante la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, que lo emplazó a responder ante las acusaciones que lo señalan por sostener relaciones sexuales con varias menores de edad.

Tras no presentarse ante la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, la procuradora Olga Diná Llaverías dejó claro que, a pesar de que el dominicano no hizo presencia, el proceso continuará a como de lugar, sin importar qué.