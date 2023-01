Email it

Ben Simmons sabe que tiene que ser más intenso en el ataque. El jugador de los Brooklyn Nets nunca dudó de que recuperaría su juego ofensivo mientras continúa sacudiéndose el óxido por perderse toda la temporada pasada.



Pero ese punto particular sobre la necesidad de anotar más y ser asertivo se cristalizó durante una derrota 109- 98 ante los Boston Celtics el jueves por la noche. Jugando sin Kevin Durant, por primera vez en su breve carrera en los Nets, Simmons falló sus tres tiros y no registró un punto.



Contribuyó de varias otras formas: tuvo 13 asistencias, nueve rebotes, dos robos y un bloqueo y fue el único jugador de los Nets en registrar un número positivo en la columna de más/menos (+10). Fue una rareza estadística dado que Simmons se convirtió en el jugador número 18 en la historia de la NBA en registrar al menos 13 asistencias y no anotar un punto.