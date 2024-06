El TD Garden acogerá hoy jueves el primer partido de las Finales. Los Celtics parten en principio como favoritos y podrían conquistar su anillo número 18

Boston.- Los Boston Celtics y los Dallas Mavericks descorchan este jueves las Finales de la NBA de 2024, que enfrentan a la legendaria dinastía de verde con el sueño de un Luka Doncic que aspira a su primer anillo.



El TD Garden de Boston acogerá este jueves a partir de las 20.30 horas (00.30 GMT del viernes) el primer partido de las Finales. El segundo encuentro se disputará en el mismo recinto el domingo antes de que la serie viaje a tierras texanas.



Con el factor cancha a favor y tras ser claramente el mejor equipo durante la temporada regular (64-18), los Celtics parten en principio como favoritos y podrían conquistar su anillo número 18, lo que les permitiría desempatar con sus eternos rivales: Los Ángeles Lakers (17).



Boston no gana el título desde 2008 pero ha jugado seis de las últimas ocho finales del Este.

Solamente en una de ellas llegó a las Finales de la NBA: las de 2022, en las que hincó la rodilla ante los Golden State Warriors de Stephen Curry.



Jayson Tatum y Jaylen Brown son los referentes de un equipo que cuenta con el mejor quinteto titular de la liga incluido Jrue Holiday, Derrick White y Kristaps Porzingis.



Precisamente el pívot letón es uno de los nombres en mayúsculas de este primer partido porque Porzingis no juega desde finales de abril por una lesión en la pantorrilla pero todo apunta a que estará disponible para el estreno de las Finales y para su reencuentro con unos Mavericks de los que salió en 2022 por la puerta de atrás.



Celtics descansados



Los Celtics se han paseado este curso en un Este repleto de conjuntos decepcionantes o lastrados por las lesiones.



Así, los de Joe Mazzulla se garantizaron el primer puesto de la conferencia a finales de marzo y solo han perdido dos partidos en estos ‘playoff’ tras eliminar por 4-1 a los Miami Heat y a los Cleveland Cavaliers y barrer por 4-0 a los Indiana Pacers.



Muy descansados pero quizá sin retos realmente exigentes en los dos últimos meses, los Celtics también ofrecen dudas respecto a una segunda unidad en la que el dominicano Al Horford, con 38 años recién cumplidos, sigue siendo una pieza fundamental.

Doncic llega con 25 años a sus primeras Finales.

Mavericks se encomiendan a Doncic



Máximo anotador de la NBA esta temporada y tercero en la votación para el MVP, Doncic llega con 25 años a sus primeras Finales al frente de unos Mavericks en constante e impactante crecimiento desde febrero.



Fue entonces cuando los texanos incorporaron a P.J. Washington y a Daniel Gafford, claves en la transformación de un equipo que, casi de la noche a la mañana, se convirtió en un rival temible, rocoso y muy duro físicamente.



Prueba de ello es el muy peligroso camino que han sorteado en el ‘playoff’ unos Mavericks que no han tenido el factor cancha a su favor en ninguna de las tres series tras ser quintos del Oeste en la fase regular (50-32).



No les importó demasiado porque eliminaron a Los Ángeles Clippers por 4-2, repitieron resultado contra los Oklahoma City Thunder y sometieron por 4-1 a unos Minnesota Timberwolves que habían destronado a los Denver Nuggets campeones del año pasado.



A pesar de estar claramente mermado por una lesión de rodilla en las últimas semanas, Doncic ha brillado con luz propia en este ‘playoff’ y aspira a tomar el testigo de Dirk Nowitzki, que en 2011 le dio el único anillo de su historia a la franquicia de Texas.



En ese título fue imprescindible como jugador Jason Kidd, quien ahora dirige a los Mavericks desde el banquillo.



Doncic cuenta con un escudero de lujo en Kyrie Irving, que ha recuperado su mejor nivel y que ahora afronta un reto formidable regresando a Boston, donde es ‘persona non grata’ tras su muy polémico paso por los Celtics (2017-2019).



El fabuloso talento anotador de Doncic e Irving es la mayor amenaza para los de verde, pero Dallas ha sabido construir un bloque muy compacto en el que también se destaca la aportación interior del pívot novato Dereck Lively.

“Las expectativas son diferentes”

Boston. Jayson Tatum, el referente de los Celtics que partir de este jueves buscarán el anillo de la NBA contra los Dallas Mavericks, reconoció este miércoles que la presión por ganar en Boston es distinta a la que se puede vivir en otras franquicias de la liga.



“Algunos de los mejores jugadores que jamás han jugado a este deporte llevaron este uniforme. Todos nosotros nos sentimos honrados de seguir sus huellas, del camino que abrieron para que nosotros viviéramos nuestro sueño”, dijo en el día de medios antes del comienzo de las Finales de la NBA que enfrentarán a los Celtics con los Mavericks de Luka Doncic. ”En esencia, sí, si quieres ser uno de los grandes en llevar este uniforme antes tienes que ganar un campeonato (…). Las expectativas obviamente son diferentes aquí”, agregó.

37 años

A sus 37 años, el dominicano Al Horford, de los Celtics, afrontará las segundas Finales NBA de su carrera

Reto

Jason Kidd tiene el desafío de convertirse en el decimoquinto hombre capaz de ganar la NBA en calidad de jugador y entrenador.

Escenario

Kyrie Irving, de Dallas, dice que no tiene miedo del ambiente que le esperará en su regreso como rival al TD Garden de Boston