Derrick White fue el líder anotador con 24 puntos, seis de ocho en triples; Marcus Smart aportó 23 puntos y Jayson Tatum 21 para la victoria

Con una incuestionable exhibición de baloncesto, los Boston Celtics arrollaron a los Miami Heat 110-97 y revalidaron el triunfo cosechado dos días antes en Miami para acercarse 2-3 en las Finales del Este de la NBA y alimentar sus ambiciones de lograr una remontada inédita después de ir perdiendo 0-3 en la serie.



Los Celtics sacan su mejor versión cuando están contra la pared. La del TD Garden fue su cuarta victoria en estos ‘playoffs’ en partidos de vida o muerte y la presión aumenta para los Heat, con los hombres de Joe Mazzulla que llegarán mañana a Miami para el sexto partido con viento a favor pese a que continúan abajo en la serie.



Es una pelea contra la historia para los Celtics, 17 veces campeones de la NBA. Ninguna franquicia ha logrado avanzar tras ir perdiendo 3-0 una serie de ‘playoffs’ en 150 precedentes. Luego de su exhibición en el TD Garden, Boston está a mitad de camino.



Se acostumbraron a los altibajos los Celtics, que ya el año pasado tuvieron un comienzo muy lento en la temporada regular, antes de despegar y volar hacia las finales contra los Golden State Warriors. Incluso ese curso, sin embargo, Boston estuvo lejos de ser invencible en el Garden y en dos años su balance en casa en ‘playoffs’ era de 10-11 antes de este choque. La respuesta fue clara y contundente. El TD Garden albergó un monólogo de los Celtics, que tomaron ventaja desde el comienzo y no volvieron a dejarla, más allá de ver reducir su renta en los últimos minutos, ya sin estrellas en pista. Siempre ganan en esta postemporada cuando superan el 40 % en tiros de tres puntos y este jueves sellaron 16 de sus 39 intentos (41 %).



White sobresale



Derrick White fue el líder anotador con 24 puntos y un tremendo seis de ocho en triples. Marcus Smart aportó 23 puntos, con cuatro triples, Jayson Tatum aportó 21 puntos, ocho rebotes y once asistencias y Jaylen Brown contribuyó con 21.



En los Heat, que siguen sin poder contar con Tyler Herro por una fractura en una mano y que tampoco pudieron alinear a Gabe Vincent por un esguince de tobillo, Jimmy Butler no pasó de los catorce puntos y Bam Adebayo metió 16.



El equipo de Erik Spoelstra tuvo buena aportación de su banquillo, con 18 puntos de Duncan Robinson, 15 tantos de Haywood Highsmith y 14 de Caleb Martin, pero nunca tuvo ventaja en el duelo.