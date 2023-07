La Selección Dominicana de Baloncesto no podrá contar con uno de sus jugadores de NBA, luego de que Chris Duarte, recientemente adquirido por Sacramento Kings, confirmara que no jugará en el Mundial de Baloncesto FIBA 2023 Japón, Indonesia y Filipinas.



La noticia llega apenas un día después de que Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) oficializara su participación. Duarte publicó un video, a través de sus redes sociales en el que informa su decisión, pero no explica las razones detrás de la misma.



“Estoy aquí para dejarles saber que no participaré con la selección este año y nada, les quiero dejar saber que estaré apoyando al equipo, como siempre lo hago, desde aquí con mi familia. Espero que entiendan mi decisión, los quiero mucho. Paz”, dijo Duarte en su publicación.



La negativa a participar de Duarte llega días después de que el presidente de Fedombal, Rafael Uribe, admitiera que, debido al cambio de Indiana hacia Sacramento, todavía no había una decisión final sobre la posibilidad de que el puertoplateño pudiera volver a vestir la camiseta dominicana. Duarte jugó dos partidos con República Dominicana en 2022, durante las ventanas clasificatorias FIBA Américas al Mundial 2023.