La Junta Central Electoral (JCE) informó ayer que acatará la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) y reordenará la boleta de la Fuerza del Pueblo para la circunscripción 1 de las candidaturas a diputados para dominicanos en el exterior.



Sin embargo, enfatizó en que ya esas boletas habían sido impresas, enviadas y recibidas en las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral (OCLEE) el pasado 1 de mayo.



“Este órgano electoral debe resaltar que, la ejecución de esta sentencia impacta el 64% del padrón electoral del exterior, es decir a 549,533 electores de un total 863,784 que contiene dicho padrón, repercutiendo en el ámbito geográfico de 7 OCLEE, 201 recintos electorales y 975 colegios electorales, distribuidos en los Estados Unidos”, señala el comunicado publicado por el pleno de la JCE.



Describió que al momento de recibir la sentencia del TSE en la que ese órgano cogió la impugnación incoada por el candidato a diputado de ultramar del partido Fuerza del Pueblo, Ramón Modesto Antonio Tallaj Ureña, ya se habían distribuido vía aérea las 1,691 valijas del kit electoral y las 2,015 maletas conteniendo los equipos de digitalización, escaneo y transmisión en las 23 OCLEE, a nivel mundial.



Ordenaron nueva impresión



Pese a esto, refirió que como respetuosos de las decisiones de los tribunales y en aras de garantizar la seguridad jurídica, dispuso la ejecución inmediata de la indicada sentencia que les fue notificada el pasado día 1 de mayo.



“Como resultado de estas acciones, este jueves 2 de mayo de 2024, fueron impresas 604,637 boletas electorales del nivel de diputaciones en el exterior de la circunscripción No. 1, en el nuevo formato, respetando la sentencia”, indica el comunicado.



Dice que se ejecutará un protocolo que garantice la efectiva ejecutoriedad de la decisión, lo cual debe concluir por disposición de la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, el martes 14 de mayo de 2024 y, donde deberán ser recibidas por las OCLEE, para que procedan a su entrega a los funcionarios de los colegios electorales de la referida circunscripción entre el miércoles 15 y el viernes 17 de mayo de 2024.



Afirma, además, que la decisión no impacta al equipo de digitalización, escaneo y transmisión (EDET) que será utilizado en las elecciones.



“Este Pleno instruye que las valijas y maletas conteniendo materiales electorales y equipos recibidos el martes 2 de mayo de 2024 no podrán ser tocadas hasta que las nuevas boletas electorales impresas del nivel de diputaciones de la circunscripción No. 1 del exterior, sean igualmente enviadas y recibidas debidamente, acorde al protocolo que se ejecutará”, puntualiza.

Modifican boletas para Canadá y Estados Unidos

La última sentencia del TSE sobre el orden en la boleta de los candidatos a diputados de la Fuerza del Pueblo (FP) de la circunscripción uno del exterior a 17 días de las elecciones, dificulta el montaje de los comicios. La circunscripción 1 abarca los territorios de Montreal y Toronto, en Canadá, y a Nueva York, Massachusetts, Rhode Island, Nueva Jersey, Pensilvania, Boston, Washington y Connecticut, en los Estados Unidos.