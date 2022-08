En una reunión cara a cara celebrada este fin de semana con el propietario de los Brooklyn Nets, Joe Tsai, Kevin Durant ha insistido en su deseo de ser traspasado.



En esta ocasión, el alero ha presionado aún más al dueño de la franquicia al trasladarle un ultimátum: tiene que elegir entre la pareja formada por el gerente y el dirigente Sean Marks y Steve Nash, o él.



Según ha informado el periodista de The Athletic, Shams Charania, la reunión, la cual tuvo lugar en Londres este sábado, mantuvo una línea transparente y profesional. En ella, Durant le comunicó a Tsai que no confía en la dirección de la franquicia a distintos niveles, los cuales incluyen las decisiones de las oficinas y el planteamiento deportivo.



Quizá este nuevo capítulo del culebrón entre Durant y los Nets supone una medida de presión por parte del jugador ante la imposibilidad de haber alcanzado ningún acuerdo de salida fruto de las altas pretensiones de la franquicia en lo que a activos a recibir se refiere. En todo caso, Charania pone sobre la mesa la posibilidad de que el dos veces Más Valioso de la final de la NBA no se presente al entrenamiento si no se cierra una operación hasta entonces.



Celtics, Raptors y Heat siguen siendo los principales pretendientes de Durant aunque la postura de la gerencia de los Nets sería la de no ceder ante la nueva petición y mantener muy altas las peticiones de cara a un traspaso. No obstante, en Brooklyn creen que han mejorado la plantilla y mantienen intactas sus aspiraciones de campeonato. Los Nets esperan recuperar a Ben Simmons y Joe Harris, firmaron a T.J. Warren y renovaron a Patty Mills y Nic Claxton.