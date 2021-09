Embiid niega exista una “ruptura” con Simmons

Joel Embiid negó una supuesta “ruptura” con su compañero de equipo de los Sixers, Ben Simmons, y dijo ayer en una serie de tuits que le encanta jugar con la estrella asediada en Filadelfia.

“Deja de usar mi nombre para impulsar las agendas de la gente”, tuiteó Embiid. “Amo y odio el drama. Me encanta jugar con Ben. Las estadísticas no mienten. Es un jugador increíble y no todos hicimos el trabajo. Depende de mí personalmente. Espero que todos estén de vuelta porque sabemos que somos lo suficientemente buenos para ganar”. Embiid estaba respondiendo a un tweet que destacaba un informe de USA Today que decía que la “brecha” entre él y Simmons “había ido en aumento” y que los Sixers preferían a Embiid. En sus tweets, Embiid también pareció desafiar a los fanáticos de los Sixers y su trato hacia Simmons, comparándolo con su propio desarrollo en la NBA. Simmons tiene cuatro años y $147 millones restantes en su contrato.