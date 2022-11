Golden State está en el fondo de la tabla de posiciones. Miami y Filadelfia, entre otros, también van lentos

Golden State, el dueño del título de la pasada campaña, está mal pasando en el Oeste de la NBA.

Brooklyn Nets, Miami Heat y Filadelfia 76ers en el este también atraviesan una especie de desierto sin el agua suficiente para refrescarse.



¿Qué es lo que sucede en el mejor baloncesto del mundo? Lo ideal es sorprenderse de buenos comienzos, de arranques de contienda que van de la mano con los equipos llamados a dominar, pero ese no es el caso.



Es poco probable que la marca de los Lakers de 2-8 impacte mucho debido a que es un equipo con muchos huecos. De ahí a ver a los Warriors con 4-7 y con siete derrotas en los últimos 10 partidos, incluidos cinco juegos en línea, y al Heat, finalista del Este en la pasada campaña junto a los Celtics de Boston, con la misma foja, pues solo queda decir que son palabras mayores.



Los monarcas han dejado mucho que desear y llegaron a perder cinco partidos en forma seguida en la ruta. Tenían marca de 3-2 en los primeros cinco encuentros de la estación y el 27 de octubre derrotaron a Miami Heat en su casa. Después de ahí perdieron cinco fuera de casa, el primero de ellos en Charlotte; luego en Detroit, Miami, Orlando y finalmente en New Orleans ante los Pelicans.



Si se le suma otra derrota en Phoenix a principios de temporada, Golden State es el primer campeón defensor que factura un inicio de 0-6 fuera de casa.



Caos en Brooklyn



Filadelfia (5-6), Brooklyn (4-7) y Miami (4-7) son noticia por lo pobres que han lucido en los primeros 11 partidos de 82 que tiene la faena 2022-23 del mejor baloncesto del Mundo.



Los Nets también han generado titulares por situaciones como el despido del dirigente Steve Nash, la posible contratación de Ime Udoka, suspendido por Boston Celtics tras un alegado escándalo sexual con una subordinada, la baja de Ben Simmons y la interminable novela de Kyrie Irving, que promocionó en sus redes una película de carácter antisemita, se negó a pedir disculpas y el equipo no tuvo más remedio que sancionarlo por al menos cinco partidos.



Además de Golden State y Minnesota (5-6) en el Oeste, los Lakers de Los Ángeles por igual presentan un arranque para el olvido, aunque nadie en su sano juicio se atrevería a pensar que ese equipo podría estar en pelea.



La tropa en la que están LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook, entre otros, está en el fondo de la tabla de posiciones de su conferencia con un desagradable récord.



Ayer no se jugó en la NBA debido a las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Hoy, cuando se reanude todo, Utah comanda el Oeste con 9-3 y Golden State no luce como el monarca.