El entrenador de los LA Clippers, Tyronn Lue, dijo ayer que se está preparando para los Dallas Mavericks como si tuviera a la estrella Kawhi Leonard para comenzar la serie de primera ronda de los playoffs. Lue dijo que Kawhi Leonard no participó en ningún 5 contra 5 durante la práctica del martes.



Pero cuando se le preguntó si hay alguna parte de su preparación de plan de juego que no tenga a Kawhi Leonard en la cancha para comenzar la postemporada, Lue dio la señal más positiva del estado del alero hasta el momento. “Me estoy preparando para él, para tenerlo en la cancha”, dijo Lue.



Sin embargo, siguió sin comprometerse cuando se le preguntó si Kawhi Leonard jugará el domingo en el primer juego. “Aún no lo sabemos”, dijo Lue. Kawhi Leonard se perdió los últimos ocho partidos de la temporada regular por una inflamación en la rodilla derecha reparada quirúrgicamente. Lue dijo antes de la práctica del miércoles que el equipo y su personal médico determinarían cuánto podría hacer Kawhi Leonard en la sesión.