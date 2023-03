Email it

El base de los Memphis Grizzlies, Ja Morant, ingresó a un programa de asesoramiento en Florida y permanece sin fecha para regresar a jugar en la temporada de la NBA, dijeron fuentes a ESPN.



Morant ha estado buscando asistencia por lo que describió en un comunicado como una necesidad de “obtener ayuda y trabajar para aprender mejores métodos para lidiar con el estrés y mi bienestar general”, lo que lo sacó de Memphis con una licencia del equipo, dijeron las fuentes.



La franquicia anunció que Morant, de 23 años, estaría fuera al menos hasta el partido de hoy contra el Miami Heat, pero no hay una fecha precisa sobre su regreso al equipo.



Los Grizzlies continúan priorizando el deseo de Morant y la necesidad de obtener ayuda después de una serie de incidentes preocupantes que culminaron con él mostrando un arma en un club nocturno suburbano de Denver en su transmisión en vivo de Instagram el 4 de marzo.



La NBA tiene una investigación en curso sobre el asunto, y los funcionarios de Memphis han indicado públicamente en repetidas ocasiones que Morant será responsable por un patrón de decisiones y comportamiento cuestionables.



Morant, dos veces integrante del Juego de Estrellas, es un ex Novato del Año de la NBA y Jugador de Mayor Progreso para una de las franquicias ascendentes de la liga.



Antes de la victoria de los Grizzlies por 104-88 contra los Dallas Mavericks el lunes por la noche, el entrenador de Memphis, Taylor Jenkins, dijo a los periodistas que “Ja está completamente comprometido con este proceso y listo para lo que venga después de los próximos dos juegos”.



“He dicho que se está tomando el tiempo y está comprometido a mejorarse a sí mismo para que pueda ser mejor para nuestro equipo”, dijo Jenkins. “Realmente no voy a comentar más hasta que haya más actualizaciones necesarias”.