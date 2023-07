La estrella de Minnesota anunció que vestirá el uniforme nacional para el Mundial de Baloncesto

La estrella de Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns, ha roto su silencio y finalmente ha confirmado que regresará con la Selección Dominicana de Baloncesto por primera vez desde 2013, esta vez para jugar en la cuarta participación histórica del país caribeño en el Mundial de Baloncesto FIBA Japón, Filipinas e Indonesia 2023.



A través de un mensaje colgado en la red social Instagram (karltowns), Towns, quien ya había sido incluido en la preselección del equipo nacional, indicó que se estará uniformando para el torneo, lo cual marca su regreso a la selección caribeña tras haber jugado por última vez con esta en el Campeonato FIBA Américas 2013.



“¿Cómo están todos? Dando una actualización rápida con grandes, grandes, grandes noticias. Estoy muy orgulloso de decir que estaré vistiéndome pronto para representar mis raíces de República Dominicana nuevamente. Siempre ha sido más grande que el juego, representar el país de mi madre, mi país, República Dominicana, no puedo esperar para uniformarme de nuevo, ponerme ese jersey y jugar un poco de ese juego sorprendente del Mundial de Baloncesto FIBA. Los veré en la cancha, los veré en Filipinas”, dijo Towns a través del video que colgó en sus redes sociales.



Towns ya ha ganado un campeonato junto a la República Dominicana, al ser parte del equipo que logró alzarse con el oro en el torneo Centrobasket Puerto Rico 2012. Adicionalmente, jugó con el país en el Centrobasket Sub-17 de 2011 y en el Torneo Preolímpico FIBA 2012, donde estuvo cerca de ayudar al país a otra clasificación al torneo mundialista.



Towns es el primero de los tres jugadores dominicanos que se encuentran dentro de los rosters de equipos de NBA. Tanto Al Horford de Boston Celtics como Chris Duarte de Sacramento Kings fueron incluidos en la preselección, pero no ha habido claridad sobre su participación, a pesar de que durante la postemporada de la NBA, Horford declaró que no estaría jugando con el país, porque su enfoque era el campeonato. Tras una eliminación contra Miami Heat, no ha vuelto a pronunciarse sobre una posible participación, aunque las posibilidades son escasas.



De su lado, con respecto a Duarte, debido al cambio que lo vio llegar a los Kings, el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), Rafael Uribe, señaló que no tenía claridad sobre cuál era la situación del puertoplateño de cara al certamen FIBA.



El equipo nacional integra el Grupo A junto a Italia, Angola y los locales de Filipinas, que tiene como sede a Manila en la primera fase de competición de la Copa Mundial en la estarán un total de 32 selecciones, divididos en ocho grupos de cuatro equipos cada uno.

Calendario de partidos de la selección en agosto

La preparación del equipo criollo empezará este miércoles con un partido de fogueo con la Universidad de Memphis, a las 7:00 de la noche, en el Palacio de los Deportes. Luego se enfrentarán al equipo nacional de Puerto Rico, el próximo viernes en el Coliseo Roberto Clemente. De ahí los quisqueyanos tendrán dos partidos de fogueo, 10 y 12 de agosto ante Letonia. También el 18 y 19 del mismo mes lo harán contra los equipos nacionales de Canadá y España, en Granada, Andalucía. Concluirán su preparación el 22 de agosto ante Egipto.