La NBA está investigando la negociación entre los Knicks de Nueva York y el ahora ex integrante de los Dallas Mavericks, Jalen Brunson, confirmaron fuentes a ESPN.



Los equipos no podían ponerse en contacto con un agente o un jugador para discutir un acuerdo en la fecha límite el 30 de junio, en la apertura de la agencia libre. Brunson acordó un contrato de cuatro años y 104 millones de dólares con los Knicks esa noche.



Brunson tiene varios vínculos con la organización de los Knicks. El presidente del equipo, Leon Rose, quien hizo una serie de intercambios después de la noche del draft para crear suficiente espacio bajo el tope salarial para fichar a Brunson, es un prominente ex agente de jugadores cuyo primer cliente fue el padre de Brunson, Rick.



Rose también representó a Brunson al comienzo de su carrera. Rick Brunson fue contratado recientemente como asistente de los Knicks, reuniéndose con el entrenador Tom Thibodeau.