El escolta de los Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, fue multado con 40,000 dólares por usar lenguaje ofensivo y despectivo en las redes sociales, anunció ayer la NBA.



Edwards hizo comentarios contra homosexuales mientras observaba a un grupo de personas paradas en una acera durante un video publicado en su historia de Instagram la semana pasada.



El video ha sido eliminado y Edwards reconoció que sus acciones fueron inapropiadas, agregó la liga en un comunicado de prensa.



También emitió una disculpa en su cuenta de Twitter el pasado domingo tras el incidente. “Lo que dije fue inmaduro e irrespetuoso y lo siento muchísimo”, escribió Edwards, de 21 años, en un tuit. “Es inaceptable que alguien use ese lenguaje de una manera tan hiriente, no hay excusa para eso, en absoluto. Me criaron mejor que eso”.