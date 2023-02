El armador de los Chicago Bulls, Lonzo Ball, se perderá el resto de la temporada 2022-23, mientras continúa experimentando incomodidad durante las actividades de baloncesto a pesar de la cirugía artroscópica de rodilla antes de la temporada, anunció ayer el equipo.



Ball no ha jugado esta temporada y no ve acción desde el 14 de enero de 2022. Se ha sometido a dos cirugías de rodilla desde entonces, a fines de enero de 2022 y nuevamente en septiembre al comienzo del campamento de entrenamiento, pero a pesar de algunas pequeñas as mejoras en los últimos meses, todavía no ha podido correr, cortar o saltar sin dolor. “A pesar de realizar aumentos significativos en la fuerza y la función en los últimos meses, Ball continúa experimentando incomodidad limitante del rendimiento durante la participación en actividades relacionadas con el baloncesto de alto nivel”, dijo el vicepresidente de Bulls, Arturas Karnisovas, en una declaración de equipo.