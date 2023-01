Email it

El escolta estrella de los Cavaliers, Donovan Mitchell, se perdió el partido de Cleveland anoche en Memphis debido a una distensión en la ingle izquierda.



Mitchell, quien promedia 28.4 puntos en su primera temporada con Cleveland, se lesionó el lunes en el tercer cuarto de la victoria 113-103 sobre New Orleans. No pudo practicar el martes, y los Cavaliers lo descartaron horas antes del inicio contra los Grizzlies, que han ganado 10 partidos seguidos.



Con Mitchell en la banca, los Cavs se recuperaron para vencer a los Pelicans. Darius Garland anotó 30 puntos para Cleveland, que superó un déficit de 13 puntos. Aún no se sabe si Mitchell se perderá varios juegos. Los Cavs siempre son cautelosos con las lesiones y Mitchell es su mejor jugador y candidato a MVP.



Luego de enfrentar a los Grizzlies, Cleveland recibirá mañana a Golden State y a Milwaukee al día siguiente.