La superestrella de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, fue incluida ayer en la lista preliminar de 16 hombres de Serbia para los próximos Juegos Olímpicos de París, lo que disipa las dudas de que se ausentaría del torneo de baloncesto.



El tres veces MVP de la NBA se ha perdido algunos torneos internacionales importantes en el pasado, como largas temporadas en la NBA.



Pero la temporada de Jokic terminó antes de lo esperado después de que los actuales campeones Nuggets fueran eliminados en la segunda ronda de los playoffs por los Minnesota Timberwolves. Pasó las últimas semanas haciendo rafting con amigos y sus hermanos.



Jokic jugó por última vez con la selección de Serbia en el torneo EuroBasket de 2022. Ayudó a Serbia a ganar la plata en los Juegos Olímpicos de 2016.



También en la lista anunciada por el entrenador de Serbia, Svetislav Pesic, están el base de los Charlotte Hornets, Vasilije Micic, el delantero del Miami Heat, Nikola Jovic, el francotirador de los Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovic, y el delantero de los Hornets, Aleksej Pokusevski. Serbia jugará su primer partido del torneo olímpico el 28 de julio contra Estados Unidos.



Clark dice que no está decepcionada



La base de Indiana Fever, Caitlin Clark, la primera elección del draft de la WNBA de abril, dijo que está emocionada de alentar al equipo de baloncesto femenino de EE.UU. en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 y no estaba decepcionada de no estar en el equipo, pero lo vio como una motivación.



USA Basketball no ha publicado formalmente las 12 miembros del equipo, pero los nombres fueron filtrados y confirmados por ESPN.



“Estoy emocionada por las chicas que están en el equipo”, dijo Clark. “Sé que es el equipo más competitivo del mundo”, agregó.