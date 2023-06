El serbio Nikola Jokic, estrella de los Denver Nuggets, aseguró ayer que su equipo tiene claro que el quinto partido de las Finales de la NBA contra los Miami Heat es una “gran oportunidad” para conquistar el primer anillo de la historia de la franquicia y que lo más complicado será no dejarse llevar por la “emoción”.



El quinto partido de las Finales de la NBA se celebrará esta noche en Denver. “Creo que lo más complicado será no dejarnos llevar por la emoción. Es un trabajo que tenemos que terminar. Creo que estamos listos, creo que estaremos bien concentrados y listos para competir. Es un partido que tenemos que ganar”, dijo Jokic en la víspera del quinto partido contra los Heat, al que los Nuggets con ventaja 3-1 en la serie tras llegan tras ganar los dos encuentros en Miami.



“Encararemos el partido como si estuviéramos obligados a ganar. Sé que es una gran oportunidad, todos lo sabemos. Viendo nuestro entrenamiento hoy, como estábamos todos concentrados, creo que estaremos listos”, agregó.



Jokic destacó que los veteranos de su equipo tendrán un gran reto para evitar que los demás miembros de la plantilla se “relajen”.



“Creo que los veteranos son muy importantes para nuestro equipo, para cualquier equipo. Necesitas contar con buenos veteranos”, dijo.



Los Nuggets, el mejor equipo de la Conferencia Oeste en la temporada regular, reciben este lunes a los Heat con la posibilidad de conquistar en casa el primer anillo de su historia, en su primera participación en unas Finales NBA.



De ganar los Heat, la serie regresaría a Miami para el sexto partido, que se disputaría el jueves 15 de junio en el Kaseya Center.



De su lado, Jimmy Butler, líder de los Miami Heat, aseguró ayer que su equipo no ha “llegado hasta aquí para dejarlo ahora” y que tiene máxima confianza en sus opciones de remontar la serie de las Finales de la NBA contra los Denver Nuggets, que están por delante 3-1 y pueden ganar el anillo este lunes en casa.



“Nuestra moral está muy alta, porque lo ha estado todo el año, siempre lo estuvo. Esto nace de la cantidad de tiempo que pasamos juntos y por cómo disfrutamos estar juntos. Sabemos lo que podemos hacer. No hemos llegado hasta aquí para dejarlo ahora”, dijo Butler en al víspera del quinto partido de las Finales, a celebrarse en el Ball Arena de Denver.



“No importan las apuestas, los datos. Cuando saltas a la pista solo tienes que competir. Tenemos que ganar un partido, luego otro y luego otro más”, prosiguió.

McGregor golpea a la mascota de los Heat

El boxeador irlandés de artes marciales mixtas Conor McGregor golpeó y dejó herida a la persona detrás del disfraz de Burnie, la mascota del equipo de baloncesto de los Heat de Miami, durante un acto promocional que salió mal. McGregor, de 34 años, noqueó el viernes a la mascota con un golpe de su brazo izquierdo y volvió a golpearla de nuevo cuando ya estaba en el piso, recogen ayer medios locales.