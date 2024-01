Mientras continúan las pruebas en el hombro derecho dislocado del delantero de los Knicks de Nueva York, Julius Randle, hay optimismo de que el cronograma para un regreso se medirá en semanas y no en meses, dijeron fuentes a ESPN.



Randle se sometió a una resonancia magnética el sábado por la noche y, aunque la evaluación no está completa, hay esperanzas de que Randle pueda evitar un procedimiento quirúrgico y regresar después de perderse varias semanas y no meses, dijeron las fuentes.



El receso del Juego de Estrellas de la NBA a mediados de febrero también crea una brecha de 10 días en los juegos para Randle y los Knicks.



Randle cayó con violencia sobre su hombro al final de la victoria por 125-109 sobre el Miami Heat el sábado. También ayuda que Randle sea un jugador zurdo.



Randle ha estado al frente de la destacada temporada de los Knicks, que incluye 12 victorias en 14 partidos durante enero. Está promediando 24 puntos y 9.2 rebotes esta temporada.