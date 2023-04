Lester tiene en agenda jugar con la selección local en el torneo. Terminó la serie regular de la NBA con Golden State

Apunten a Lester Quiñones dentro del grupo de jugadores interesados en representar a la República Dominicana en la Copa Mundial de agosto próximo.



“Tengo en agenda jugador en el Mundial. Ese es mi plan”, dijo Quiñones desde San Francisco, California, el pasado lunes, un día después de haber terminado la serie regular con Golden State.



Aunque todavía no es del todo oficial, para el defensa tirador “será una gran oportunidad y me siento muy emocionado por eso”.



De madre dominicana, Quiñones ya vistió la franela tricolor en una ocasión, en un torneo sub-18 que se realizó en Canadá en 2018. Uno de sus mejores partidos fue contra Puerto Rico, equipo al que le anotó 31 puntos. En seis partidos con la tropa criolla, que terminó en sexto lugar, promedió 17.5 puntos, 6.3 rebotes y 3.5 asistencias por faena.



“Mi madre es la que más contenta estará de todo esto, sin dudas. De ella es que tengo mi lado (dominicano), ya que mi abuelo (materno) es dominicano”, agregó el nacido en Brentwood, Nueva York, un seis de noviembre de 2000. Tiene 22 años. Mientras se completa todo para que accione en el Mundial de Filipinas e Indonesia del 25 de agosto al 10 de septiembre, Lester espera mejorar su español. “Voy a tener que durar dos semanas allá para mejorar más mi español porque ahora mismo entiendo más que lo que hablo”, dijo con una sonrisa. “Pero siempre mi madre y mis abuelos se encargaron de que tenga presente mi lado dominicano y por eso es que digo que nadie estará más contento que ellos de verme representar al país”, señaló.. “Voy a tener que durar dos semanas allá para mejorar más mi español porque ahora mismo entiendo más que lo que hablo”, dijo con una sonrisa. “Pero siempre mi madre y mis abuelos se encargaron de que tenga presente mi lado dominicano y por eso es que digo que nadie estará más contento que ellos de verme representar al país”, señaló.



Por igual, dijo que conoce muy bien la comida dominicana, ya que su madre se ha encargó de mantenerla en el menú de la familia.



La cultura de los Warriors



Quiñones, quien debutó en esta campaña con Golden State el pasado día de primero, jugando un minuto ante San Antonio, dijo que en este 2022 aprendió mucho, especialmente de la escuela que es la escuadra de la bahía.



“Nosotros practicamos mucho con ellos (estando con su equipo de la G League) y eso me ayudó bastante. Es una tremenda organización, hay una cultura establecida en la que los veteranos, los estelares, no importa, todos se preocupan por que uno aprenda”, dijo Lester.



Alguien que lo impactó bastante fue Steph Curry. “Es la superestrella más humilde que conozco. Un campeón, MVP, todo lo que ha logrado y se preocupa por que un novato sea mejor”, dijo Lester.

Entendió que trabajar duro era la clave

Quiñones salió de la Universidad de Memphis y no fue seleccionado en el sorteo de la NBA. En julio firmó un pacto de doble vía con Golden State, pero pasó la mayor parte del año en la G League con el equipo de los Warriors de Santa Cruz, donde fue el jugador de más desarrollo. Al final de la temporada terminó en el equipo grande. “Entendí que tenía que trabajar el doble, más que todo el mundo. Así mantuve el enfoque y pude estar varios partidos de la regular con Golden State”, dijo.