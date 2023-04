Los Timberwolves de Minnesota suspendieron al pívot Rudy Gobert para el juego de play-in de esta noche contra los Lakers de Los Ángeles por lanzar un puñetazo a su compañero de equipo Kyle Anderson en una reunión del equipo el domingo.



Los Timberwolves no contarán con Gobert ni con el ala-pívot Jaden McDaniels, quien se fracturó la mano al golpear una pared en un túnel de la arena en la costosa victoria del domingo sobre New Orleans.



Si los Timberwolves, octavos sembrados, pierden hoy ante los Lakers, séptimos sembrados, regresarán a casa el viernes para jugar contra el ganador del juego de play-in New Orleans-Oklahoma City para tener la oportunidad de avanzar a los playoffs de la Conferencia Oeste. Si Minnesota gana hoy, pasará a una serie de playoffs de primera ronda.



La jornada de esta noche también incluye el partido entre los Hawks de Atlanta y los Heat de Miami a las 7:30 de la noche.



Gobert, quien no viajará con el equipo a Los Ángeles, se disculpó públicamente y habló en privado sobre el incidente con Anderson, dijeron las fuentes a ESPN, pero la organización creía que no tenía más remedio que suspender a Gobert para el crucial partido del martes contra los Lakers.



La organización no estaba contenta con la parte de Anderson que comenzó como una disputa verbal en un tiempo fuera del segundo cuarto el domingo y se intensificó cuando Gobert lanzó un puñetazo en el pecho de Anderson después de que Anderson lo llamara “maldita perra” varias veces, dijeron las fuentes.



Gobert se lesionó la espalda en la victoria del sábado sobre San Antonio e insistió en que estaba jugando con dolor en el partido del domingo y que no merecía que su esfuerzo fuera cuestionado en el grupo, dijeron las fuentes. Aún así, se entendió que Gobert no podía lanzar un puñetazo a un compañero de equipo en un juego de la NBA, donde sea que lo golpeara, sin enfrentar el castigo del equipo.