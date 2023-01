Email it

La superestrella de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, estaría fuera de juego durante aproximadamente un mes, dijeron fuentes a Adrian Wojnarowski de ESPN.



A Durant le diagnosticaran un esguince aislado del ligamento medial colateral (MCL por sus siglas en inglés) de su rodilla derecha, anunció el equipo y dijeron que será reevaluado en dos semanas. Durant se sometió a una resonancia magnética, que confirmó la naturaleza de su lesión. Sufrió la lesión en el tercer cuarto de la victoria de los Nets por 102-101 sobre el Miami Heat el domingo por la noche.



La lesión ocurrió con 1:05 por jugar en el tercer cuarto cuando el alero del Heat, Jimmy Butler, fue al aro y su tiro fue bloqueado por Ben Simmons. Butler cayó sobre la rodilla de Durant, y Durant permaneció en el suelo por unos momentos, aunque continuó en el juego.



Durant siguió frotándose la rodilla arriba y abajo del piso y tuvo que ser sacado cuando los Nets pidieron un tiempo muerto unos 30 segundos después. Durant caminó inmediatamente de regreso al vestuario para que lo revisaran y no regresó.



Esta no es la primera vez que Durant se enfrenta a un problema de rodilla. Durant se lesionó su rodilla izquierda durante una victoria del 15 de enero de 2022 sobre los New Orleans Pelicans y tuvo que perderse más de un mes y medio. Durante su rehabilitación, los Nets, que tenían marca de 27-15 en ese momento y aún jugaban con Irving a tiempo parcial debido al mandato de vacunación de la ciudad de Nueva York, tenían marca de 5-17 en ausencia de Durant, incluida una racha de 11 derrotas consecutivas.



Los Nets mantienen optimismo de que esta lesión sea menos grave que la que sufrió a principios de 2022, dijeron fuentes a Adrian Wojnarowski de ESPN.



Durant promedia esta temporada 30 puntos, 6.8 rebotes y 5.4 asistencias, lo que tiene a los Nets (27-13) en la cima de la Conferencia Este después de un comienzo tumultuoso.