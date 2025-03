50 millones separaron a Vladimir Guerrero Jr. y a Toronto

Vladimir Guerrero Jr., la estrella de los Toronto Blue Jays, enfrenta un momento clave en la MLB hoy mientras se acerca a la agencia libre en noviembre de 2025.

El primera base dominicano, un pilar en la alineación de Toronto, busca una extensión de contrato que lo mantenga en el equipo que lo vio crecer. Según reportes recientes, Guerrero pidió menos de 600 millones de dólares por 15 años, una cifra notablemente inferior a los 765 millones que Juan Soto obtuvo con los Mets.

Sin embargo, las negociaciones con Toronto no llegaron a buen puerto, dejando en el aire su continuidad con el club canadiense.

En las conversaciones finales, los Blue Jays ofrecieron alrededor de 500 millones de dólares, pero con un detalle que marcó la diferencia: el uso de pagos diferidos.

Esta estrategia, que reduce el valor presente del contrato a un rango estimado de 400 a 450 millones, no cumplió con las expectativas de Guerrero, quien buscaba 500 millones sin deferimientos.

Inspirados tal vez por los Dodgers, quienes han dominado el mercado con más de mil millones en pagos aplazados, Toronto intentó una táctica similar.

No obstante, esto podría costarles la salida de su joven estrella, quien a sus 27 años sigue siendo un talento en ascenso.

El caso de Soto también pone presión sobre los Blue Jays. Aunque el equipo estuvo entre los finalistas para ficharlo con una oferta cercana a los 700 millones, no está claro si incluía diferimientos, algo que el agente de Soto descartó de plano.

On Vladimir Guerrero Jr. and the Blue Jays being deadlocked over a roughly $50m gap.



Credit to @JonHeyman & @Joelsherman1 for first reporting Jays offer of $500m w/ deferrals and to @Ken_Rosenthal for being first w/ Guerrero ask of $500m present value.https://t.co/Kr6ymi2gRl