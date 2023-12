A pesar de ubicarse en el último lugar, las Águilas Cibaeñas no se dan por vencidas. Figurar entre los cuatro equipos que se estarán disputando la serie semifinal, es la principal misión.

Así se expresa Jerar Encarnación, quien sostiene que el equipo de las Águilas es un combinado que puede entrar en una racha de victorias y así mantener su batalla de no quedarse fuera de la segunda fase del torneo de béisbol.

“El torneo está entero, faltan 19 juegos todavía (no incluye la doble cartelera de ayer ante las Estrellas Orientales), ahí no se sabe, estamos a cuatro juegos y si se no pega una racha de 15 juegos corridos y ganamos, están abajo los otros después. El equipo tiene el material suficiente para estar en los playoffs”, expresó Encarnación. Señaló que se integró a las Águilas con la finalidad de llevar al representativo cibaeño a la conquista del título número 23, que los igualaría, nuevamente, con los Tigres del Licey.

“La pelota es redonda y viene en caja cuadrada, nadie sabe lo que pueda pasar”, apuntó el nativo de Monte Plata durante un juego que se celebró este fin de semana en el Estadio Isidro Santana de su natal provincia de Monte Plata.

Lagares sigue fuera



Por otro lado, Juan Lagares continúa fuera del equipo de las Águilas Cibaeñas. El boletín del equipo, presentado ayer antes del partido ante las Estrellas, señala que el jardinero se encuentra en el exterior cumpliendo con compromisos personales. Se espera que llegue al país en el día de hoy y se integre al conjunto.

Alcántara, en roster



Arismendy Alcántara, que viene de militar en el béisbol japonés, fue incluido ayer en el roster semanal del equipo, por lo que se espera que esté debutando en cualquier momento en el torneo de béisbol otoño-invernal 2023-2024, que está dedicado a la veterana cronista Onfalia Morillo, con opción a la Copa Banreservas.