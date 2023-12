Mel Rojas Jr. remolcó cuatro carreras. El equipo cibaeño se aleja a cuatro juegos y medio de la clasificación

La estancia de las Águilas Cibaeñas en el quinto puesto apenas duró dos días. Anoche, los Tigres del Licey se encargaron de enviar al sótano al equipo amarillo nuevamente al dejarlos en el terreno con marcador de 7-6 en un partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.



Mel Rojas fue el responsable de conducir al Licey al triunfo al conectar cuadrangular de tres carreras que le dio la ventaja a su equipo en el octavo episodio y luego, en el noveno, la del triunfo tras encontrar las bases llenas con apenas un out.



El revés llevó a las Águilas al último lugar de la tabla de posiciones, ahora con marca de 16-24, a cuatro juegos y medio del importante cuarto puesto clasificatorio para la serie semifinal, que continúa en posesión de los azules (21-20). La victoria le permitió al Licey conquistar la serie particular ante las Águilas 6-4.



Las Tigres, que perdían 6-4 en el noveno episodio, se repusieron con tres carreras. Dawel Lugo remolcó la primera con sencillo; Michael de León se sacrificó con toque al pitcher y en la jugada Danny Santana anotó para igualar las acciones a seis carreras por bando. El escenario quedó preparado para Rojas Jr., quien conectó un elevado de sacrificio al bosque central. La victoria fue para Jairo Asencio (2-1) y el revés recayó en Jorge Alcalá (0-1).



Detienen racha



En La Romana, Raúl Valdés lanzó ocho sólidas entradas, Engel Beltré remolcó un par de vueltas y Ronny Simon pegó jonrón y doble para liderar la blanqueada 8-0 de los Toros del Este sobre los Leones del Escogido, en partido celebrado en el Estadio Francisco Micheli.



El triunfo les permitió a los Toros regresar al quinto lugar de la tabla de posiciones con marca de 17-24, a medio juego de ventaja de las Águilas. Los Toros han ganado la serie particular al Escogido en cada una de las últimas cinco temporadas (31 a 13) y no pierden una ante los melenudos desde la temporada 2017-18. El abridor escarlata Enny Romero (3-2, 5.17) no pudo completar la primera entrada y cargó con la derrota, luego de permitir cinco hits con cinco carreras, además otorgó una base por bolas.