Aaron Judge sacudió su jonrón 43, la cifra más alta en las Grandes Ligas, José Treviño logró su primer partido con al menos dos cuadrangulares, y los Yankees derrotaron ayer 7-2 a los Marineros en el primer juego de una serie entre conjuntos que se enfilan a postemporada.



Anthony Rizzo inició la exhibición ofensiva con un vuelacercas de tres anotaciones en el primer inning, y New York aseguró su 31er temporada consecutiva con marca ganadora en casa (41-13), la segunda racha más larga en la historia de la franquicia, sólo detrás de las 47 campañas entre 1918 y 1964. Además, los Yankees se convirtieron en el primer equipo con 70 victorias esta temporada.



Rizzo puso a los Yankees al frente en el primer episodio con su tablazo ante Marco Gonzales (6-11). El jonrón sobre la barda del jardín derecho fue el cuarto para el inicialista en los últimos seis partidos y llegó a 26 en la campaña con 65 carreras impulsadas. Después del jonrón solitario de Kyle Lewis en el segundo inning ante Domingo Germán (1-1), Judge sonó un batazo de dos anotaciones en la parte baja de la entrada. Judge también encabeza las Grandes Ligas con 93 carreras empujadas.



Alonso y Lindor guían a los Mets



Pete Alonso y Francisco Lindor conectaron jonrones, Max Scherzer derrotó a su ex equipo y los Mets de Nueva York superaron 7-3 a los Nacionales de Washington para su séptima victoria consecutiva en la víspera del debut de temporada del as Jacob deGrom.



El toletero de Washington, Juan Soto conectó un jonrón ante Scherzer en lo que podría ser su último juego con los Nacionales. Soto, quien recibió boleto en sus otras tres apariciones en el plato, es quizás la estrella más grande que podría ser canjeado antes de la fecha límite de cambios señalado para hoy. Varios compañeros de equipo también podrían irse de Washington ya que los Nacionales, que poseen el peor récord de las mayores con 35-69 y han perdido cuatro de cinco, buscan vender por segundo año consecutivo.



Canó, en asignación por tercera vez



Los Bravos anunciaron la adquisición del infielder Ehire Adrianza en un cambio con los Nacionales que envió al jardinero Trey Harris a Washington. Con dicha transacción los Braves informaron que colocaron para asignación a Robinson Canó. Esta se convierte en la tercera ocasión durante el 2022 donde un equipo corta lazos con el jugador de 39 años de edad.