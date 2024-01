El día de Adrián Beltré llegó: hoy anuncian su paso al Salón de la Fama

A horas del anuncio oficial de la votación de la Asociación de Escritores de Beisbol de América (BBWAA) para el Salón de la Fama de Cooperstown, el antesalista dominicano Adrián Beltré lidera a todos los candidatos en las papeletas del 2024. Además, podría recibir el segundo mayor apoyo de la historia para un pelotero latinoamericano en su primer año de elegibilidad.

De acuerdo con la recopilación anual de Ryan Thibodeaux hasta anoche se habían publicado 200 boletas (52.1 por ciento del total proyectado de votantes). Beltré únicamente quedó fuera de dos papeletas, es decir un 99.0 por ciento de aprobación.

Election eve ballots have been good for Todd Helton's Hall of Fame chances but not so good for Billy Wagner's. Current projections with 200 ballots in @NotMrTibbs's Tracker. pic.twitter.com/2CONVrYeqR