Julio Rodríguez le dice a elCaribe que desde ya trabaja para aumentar su producción en 2023. El sábado celebrará su premio en Loma de Cabrera

El hijo de Loma de Cabrera, sin dudas un miembro estelar de la cofradía de los Mayimbes, lo logró.



Sus turbinas calentaron durante la serie regular y el lunes fue elegido el Novato del Año de la Liga Americana. Y dentro de sus planes no está bajarle a nada. Todo lo contrario. “Esto apenas comienza”, dijo Julio Rodríguez ayer a elCaribe.



“Esto apenas comienza y lo que pensamos hacer es mejorar cada día tanto dentro como fuera del terreno”, agregó desde Tampa, Florida. Si se necesitan indicios de que ya está pensando en 2023, la conversación con este diario fue por la aplicación de videoconferencias Zoom mientras Julio estaba en su vehículo tras una jornada de entrenamiento.



“No hay límites y vamos a seguir trabajando fuerte porque podemos hacer muchas cosas buenas si Dios lo permire”, dijo. Dar 30 jonrones es una de ellas. “Sin dudas”. Repetir la experiencia de la postemporada es otra. “Hay que prepararse para volver a estar en playoffs. Mucha gente lo dudaba hasta que lo demostramos y Seattle lo vivió”, comentó.



El dominicano, de 21 años, espera jugar en más partidos en 2023 y para ello hay que evitar la lista de lesionados que visitó en varias ocasiones en este 2022. “La meta es jugar hasta septiembre, octubre, noviembre, no importa. Sé que debo aprender varias cositas en lo adelante, pero todo es un proceso.



Tengo que poner mi cuerpo en mejor posición, preparándome para jugar ciento y pico de juegos”, dijo.



El nativo de Loma de Cabrera, la tierra de Fernando Villalona (El Mayimbe) y el otrora ganador de su premio Rafael Furcal (El Mayimbito), donde lo recibirán este sábado, es el octavo dominicano que gana el premio al Novato del Año en la historia de las Mayores.



“Esto es para República Dominicana, esto es para mi pueblo de Loma de Cabrera, donde crecí y ahora espero gozarme este premio si Dios quiere con toda mi gente”, indicó. El jardinero de los Marineros de Seattle bateó para .284 con 28 cuadrangulares y 75 remolcadas, además de 25 bases robadas en su primera campaña en las Mayores. Sacó 29 de 30 votos posibles para el lauro.



Y pensar que en el primer mes de contienda no pegó cuadrangular.



“El trabajo duro te da buenos resultados. Si trabajas duro y te preparas bien, tendrás buenos resultados. Aunque se comience lento, hay que seguir confiando en ti y los resultados llegarán”, dijo Julio con tono firme.