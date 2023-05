Email it

De 30 jugadores de descendencia criolla, 25 nacieron en los Estados Unidos, tres en PR, uno en Curazao y otro en Montreal

De los 893 jugadores que República Dominicana ha visto desfilar en las Grandes Ligas desde 1956, 30 de estos nacieron en el extranjero. Muchos de estos han colocado, en la actualidad, sus nombres en la cúspide del mejor béisbol del mundo.



Tales son los casos de Manny Machado, Vladimir Guerrero Jr., así como de otros que cuyos nombres no pasan de moda, a pesar de que tienen un buen tiempo retirados del juego como lo fueron Álex Rodríguez y Moisés Alou.



Machado, figura estelar de los Padres de San Diego, nació en la ciudad de Hialeah, un condado ubicado en Miami Dade el 6 de julio de 1992; Vladi Jr. el 16 de marzo de 1999 en Montreal, Canadá, mientras que Moisés el 3 de julio de 1966 en Atlanta, y Álex el 27 de julio de 1975 en Nueva York. De esos 30, 25 nacieron en los Estados Unidos, tres en Puerto Rico, uno en Canadá y otro en Curazao.



De los 25 que vieron la luz por primera vez durante sus vidas, diez lo hicieron en Nueva York; siete en Florida; dos en Los Ángeles, mientras que en New Jersey, Memphis (Tennessee), Atlanta, Boston, Washington y Starkville (Misisipi) registran a un jugador de padre o madre dominicana.



El estado de la “Gran Manzana” tuvo a Alex Arias, Miguel Jiménez, A-Rod, Ronnie Belliard, Dellin Betances, Jeimer Candelario, Pedro Payano, Luis García, Frank Germán y el más reciente debutante Sammy Peralta con los Nacionales.



En la Florida nacieron, además de Machado, Mark Vientos, Joe Dunand (sobrino de Alex Rodríguez), Yency Almonte, Cole Figueroa, Jonathan Díaz y Tony Cruz. De Los Ángeles, California, son Zach Britton y Adalberto Mondesí (hijo de Raúl Mondesí). Manny del Carmen nació en Boston; Emmanuel Burriss en Washington, Jonathan Hernández en Memphis, y Julio Borbón Jr. en Starkville. De New Jersey es Alex Reyes.



De Puerto Rico son Willis Otáñez, Steven Moya y Willi Castro. De su lado, Hensley Meulens es oriundo de Curazao y quien se convirtiera en el primer jugador de descendencia criolla en debutar en las Grandes Ligas. Ocurrió el 23 de agosto de 1989 con los Yankees de Nueva York.



De todo este grupo y al momento de sus respectivos debuts en las Grandes Ligas, siete son de los Toros y/o Azucareros del Este (Meulens, Candelario, Payano, Almonte, Machado, Otáñez y Moya), siete de las Águilas (Alou, Borbón Jr., Hernández, Arias, Betances, García y Germán), seis del Licey (Del Carmen, Britton, Mondesí, Jiménez, Belliard y Reyes), seis de los Leones (Guerrero Jr., A-Rod, Vientos, Dunand, Figueroa y Castro), dos de las Estrellas (Peralta y Cruz) y dos de los Gigantes (Burriss y Díaz).