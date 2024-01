Los Astros llegaron a un acuerdo con el cerrador por cinco temporadas; devengará la suma de 19 millones de dólares por campaña con el equipo

Los Astros llegaron ayer a un acuerdo con el cerrador Josh Hader por cinco años y US$95 millones, le informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com. El club no lo ha confirmado.



Hader devengará US$19 millones por temporada con este nuevo contrato, que no tiene ninguna cláusula de salida ni opciones del club.



Los US$95 millones totales superan el acuerdo hasta este día que firmó el puertorriqueño Edwin Díaz por US$102 millones con los Mets el invierno pasado, cuyo valor era de US$93.2 millones luego del dinero diferido.



El pacto de Hader incluye una cláusula de no cambio, según una fuente, más un bono por ganar el Premio Relevista del Año, que en la Liga Americana lleva el nombre del Premio Mariano Rivera.



Hader es considerado por muchos como uno de los mejores relevistas zurdos en el béisbol.



El lanzallamas fue convocado a cinco Juegos de Estrellas antes de ingresar este año a la agencia libre por primera vez en su carrera.



El monticular de 29 años ingresó al mercado libre este año por todo lo alto, al demostrar que los altibajos que mostró en el 2022 no fueron más que una anomalía.



Hader estuvo brillante con los Padres en el 2023, cuando registró una efectividad de 1.28 en 56.1 innings, al amarrar a sus rivales a un promedio de bateo en contra de apenas .163 y slugging de .224.



Además, Hader ha sido conocido por ser uno de los relevistas más consistentes del juego, al lanzar al menos 50 innings en cada una de sus temporadas completas (sin contar el 2020) desde el 2018, mientras que solamente ha estado en la lista de lesiones en una ocasión, cuando arrojó positivo por COVID-19.