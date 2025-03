Los Esquivadores superaron (6-3) a los Cachorros de Chicago gracias a un jonrón de Shohei en el Domo de Tokio

Shohei Ohtani conectó un jonrón solitario en su regreso al Domo de Tokio, Roki Sasaki lanzó tres entradas cargadas de acción en su debut en las Grandes Ligas y los Dodgers de Los Ángeles vencieron ayer 6-3 a los Cachorros de Chicago, barriendo la serie de dos juegos en Japón. El puertorriqueño Kiké Hernández conectó un jonrón de dos carreras y Tommy Edman añadió un cuadrangular solitario.



El jonrón de Ohtani en la quinta entrada apenas superó la cerca del jardín derecho-central y la decisión tuvo que ser revisada por los árbitros antes de ser confirmada, otorgando a los Dodgers una ventaja de 6-2.El jonrón de Ohtani fue el momento que toda Japón estaba esperando ver. El astro de 30 años volvió a brillar en un momento importante y sumó tres hits en los dos juegos en Tokio. Sasaki permitió una carrera y un hit al recetar tres ponches, pero también otorgó cinco bases por bolas, incluido un pasaporte que forzó una carrera.



Landon Knack (1-0) se llevó la victoria, lanzando dos entradas en blanco como relevista. Alex Vesia se encargó de la novena entrada para conseguir el salvamento tras salir de un aprieto con dos outs.



El campocorto venezolano Miguel Rojas realizó una jugada defensiva estelar para el último out, desplazándose hacia su derecha para atrapar un rodado de Matt Shaw antes de hacer un fuerte lanzamiento a primera. El zurdo de los Cachorros Justin Steele (0-1) fue castigado con cinco carreras en cuatro entradas, y permitió los jonrones de Hernández y Edman.



Jon Berti conectó tres de los ocho hits de Chicago. Los Dodgers no contaron con Mookie Betts (enfermedad) por segundo juego consecutivo. Roberts es optimista en que Betts estará listo para el inicio de la temporada el 27 de marzo.



Freeman quedó fuera otra vez



El inicialista Freddie Freeman no estuvo en la alineación para el segundo juego del miércoles de la Serie de Tokio por una molestia en la costilla izquierda que también le costó el primer partido de la campaña de los Dodgers contra los Cachorros.



Freeman dijo el martes que pensaba que tenía una buena oportunidad de jugar ayer. Los Dodgers habían dicho previamente que si Freeman no podía, probablemente se sometería a exámenes en su costilla. “Él presionó mucho, como siempre lo hace”, indicó el mánager Roberts. “Él quiere jugar todos los días. Se preparó para jugar, pero finalmente cedió ante mí y el cuerpo de entrenadores. Es demasiado temprano en la temporada para potencialmente ponerlo en peligro. Se siente mucho mejor que ayer. Mi expectativa es que estará listo para la ‘Serie de la Autopista’”.



Freeman jugó con un cartílago roto – esencialmente una costilla rota, dijo – en la postemporada pasada, lo que previamente pensó que había mejorado con el descanso. No sintió ninguna molestia reciente en el área antes del martes, cuando lo sintió durante su última ronda de práctica de bateo en el “mismo lugar exacto” que el año pasado.