El abridor de los Yankees, Luis Severino, espera ser activado pronto desde la lista de lesionados de 15 días, ya que el pasado lunes había comenzado un programa de rehabilitación de sus problemas físicos. El dominicano fue enviado durante la semana a la lista de lesionado de 60 días, lo que no le haría elegible para volver a lanzar hasta el próximo 13 de septiembre. “No estuve feliz. No estaba esperando eso”, expresó ante varios medios que reseñaron que el abridor quisqueyano se veía visiblemente afectado. El dominicano tiene problemas en un músculo lateral y abandonó el partido del pasado 13 de julio por lo que el equipo calificó como “molestias” en el hombro de lanzar.



El diestro además agregó que no podía hacer nada respecto al “plan” que tiene el equipo y se mostró confiado en que volvería saludable. “Para yo volver saludable tendré que seguir ese plan. Trabajar más fuerte para regresar lo antes posible.” El dirigente de los Yankees Aaron Boone declaró querer de regreso como abridor al dominicano pero aludió a un tema con el roster por la decisión.