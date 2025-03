Brayan Bello no estará listo para el comienzo de la temporada regular y Devers tiene molestias en los hombros

Aunque el abridor dominicano de los Medias Rojas, Brayan Bello, está evolucionando de manera positiva tras sufrir una inflamación en el hombro derecho al inicio de los campamentos, no estará listo para el comienzo de la temporada regular, anunció el manager puertorriqueño Alex Cora el martes.



Con Bello fuera de la ecuación en el inicio de la temporada, Richard Fitts, Quinn Priester y Cooper Criswell están en la pelea por quedarse con el puesto de quinto abridor.



“Hablamos con Brayan”, explicó Cora. “Está atrasado. Así que no va a estar con nosotros en el Día Inaugural. No tiene sentido apresurarlo y forzar las cosas para que luego pase algo más grave. Mañana lanzará una sesión de bateo en vivo y formará parte de eso. Pero está atrasado, así que lo cuidaremos”.



Existe la posibilidad de que Bello sólo se pierda uno o dos turnos en la rotación. Es probable que lance hasta cuatro entradas en la serie inaugural con Triple-A Worcester.



En cuanto al también dominicano Rafael Devers, ha pasado las últimas semanas tratando de afinar su swing y hacer algunos ajustes mecánicos después de que molestias en ambos hombros lo llevaran a desarrollar malos hábitos en los últimos meses de la temporada del 2024.



Inicialmente, los Medias Rojas dijeron que Devers haría su debut en la Liga de la Toronja el 5 de marzo. Luego se postergó para el miércoles. Y ahora será el sábado. “Va a enfrentar a Crochet y Buehler en una práctica de bateo en vivo”, dijo Cora.



Cora dio algunos detalles sobre en qué está trabajando Devers. “Ha estado enfocado en lo que necesita hacer con su swing. La trayectoria y el lanzamiento adentro fue algo que perdió el año pasado debido a los hombros”, expresó Cora. “Y ha estado trabajando muy duro en ese aspecto. No es un swing diferente, sino una trayectoria distinta, para ser honesto. Ha ido en la dirección correcta. Ha estado un poco fuera de ritmo”.



“La semana pasada sintió que no estaba llegando a los lanzamientos y todo eso”, continuó. “Entiendo la diferencia cuando estás en un estadio grande. Pero en dos turnos al bate contra lanzadores de Grandes Ligas, en realidad ha estado viendo más pitcheos en el campo trasero. Se está acercando. Pero creo que la evolución desde que llegó en enero hasta donde está ahora ha sido buena. Se siente mucho más cómodo con los lanzamientos adentro. Se nota en la manera en que está impulsando la pelota hacia el jardín izquierdo-central, algo que le faltó al final del año pasado”.



Los Medias Rojas aún no han confirmado si Devers comenzará la temporada como tercera base o como bateador designado. Todo apunta a que será lo segundo. Alex Bregman, la gran adquisición en la agencia libre, sólo ha jugado en la antesala en la Liga de la Toronja y ha pasado la mayor parte del tiempo entrenando en su posición natural en la esquina caliente.



Cuando le preguntaron cuándo Bregman podría jugar en la intermedia durante el campamento, Cora dijo: “En algún momento.”



Mientras tanto, el debut en la Liga de la Toronja del toletero estelar Rafael Devers ha vuelto a retrasarse, esta vez del miércoles al sábado. Los Medias Rojas aún esperan que Devers esté listo para el Día Inaugural, porque ha estado tomando práctica de bateo en vivo por más de una semana.